Borsuki dla Słowacji?

Słowacka armia chce zastąpić przestarzałe bojowe wozy piechoty typu BVP-1, BVP-2 i BVP-M nową konstrukcją. Zamówienie na ponad 150 gąsienicowych wozów ma być zrealizowane w formule umowy międzynarodowej. Polska Grupa Zbrojeniowa chce zawalczyć o kontrakt i proponuje Słowakom Borsuki, nowe pływające BWP z Huty Stalowa Wola. Ale oferty złożyły jeszcze Węgry, Szwecja i Hiszpania.

Podmioty, a dokładniej państwa – gdyż formuła G2G (Government to Government) przewiduje, że to formalnie rządy danych krajów występują w imieniu lokalnych firm zbrojeniowych – mogły składać oferty Słowakom do 31 stycznia. Kilka dni temu Martina Kovaľ Kakaščíková, rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej, ogłosiła, że wpłynęły cztery zgłoszenia – od Węgier, Szwecji, Hiszpanii i Polski. Nie ujawniła jednak, jakie konkretnie pojazdy zaproponowano słowackiej armii.

Borsuk znad Wisły