Na granicy nieco spokojniej

Do służby w rejonie polsko-białoruskiej granicy szykują się kolejni żołnierze z Estonii. Misję na Lubelszczyźnie rozpocznie w połowie miesiąca 70-osobowy kontyngent, w którego składzie znajdą się m.in. żołnierze z wojsk inżynieryjnych. Ich zadaniem będzie wspieranie działań na rzecz wzmocnienia przygranicznej infrastruktury.

Wczoraj granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 16 osób. W nocy, w okolicy miejscowości Czeremcha, służby białoruskie rzucały kamieniami w polskie patrole. Nikt nie doznał obrażeń – poinformowała w czwartek Straż Graniczna. Funkcjonariusze zatrzymali też czterech obywateli Gruzji, którzy w pobliżu miejscowości Cisówka mieli odebrać jedenastu obywateli Syrii i Iraku i przetransportować ich do Niemiec.

Mimo że od kilku dni sytuacja na granicy z Białorusią wydaje się być spokojniejsza, funkcjonariusze różnych służby cały czas wpierają pograniczników. W województwie lubelskim stacjonują wojskowi z 18 Dywizji Zmechanizowanej, a na Podlasiu żołnierze z 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz 12 i 16 Dywizji Zmechanizowanej. – W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z pojedynczymi próbami nielegalnego przekroczenia granicy. Migranci, wspierani przez białoruskie służby, rzucali w polskie patrole kamieniami, wykorzystywali także petardy. Jednak żołnierze są dobrze przygotowani do działania w takich sytuacjach – mówi mjr Marek Nabzdyjak, oficer prasowy 16 DZ. Dodaje, że wojskowi nie tylko patrolują odcinek samej granicy, ale także prowadzą działania typu „show of force” (demonstracji siły). – Wówczas na patrol wyrusza grupa żołnierzy. Przemieszczają się wzdłuż pasa granicznego pieszo lub na pojazdach, o różnych porach dnia i nocy. Chodzi o to, aby pokazać, że jesteśmy i czuwamy, a tym samym zniechęcić drugą stronę do podejmowania prób nielegalnego przekroczenia granicy – tłumaczy.