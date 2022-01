Migranci próbują dostać się przez rzeki

Minionej doby 32 osoby próbowały nielegalnie dostać się do Polski. Większość była agresywna – poinformowała Straż Graniczna. Natomiast w okolicy Dubicz Cerkiewnych polski patrol został zaatakowany przez białoruskich mundurowych. Białorusini rzucali kamieniami, cegłami i oślepiali Polaków laserami. W tym miesiącu pogranicznicy odnotowali już 96 prób nielegalnego przekroczenia wschodniej granicy.

Rzeczniczka Straży Granicznej, por. Anna Michalska, poinformowała dziś, że ostatniej doby 32 osoby próbowały nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. – To niewielka liczba w porównaniu z wcześniejszymi tygodniami. We wszystkich placówkach SG dochodzi jednak do nękania ze strony białoruskiej – mówiła porucznik. Dodała też, że grupy migrantów, którzy próbują z Białorusi dostać się do Polski, są niewielkie, zaledwie kilkuosobowe, ale za to świetnie przygotowane. W ciągu zaledwie pięciu dni stycznia pogranicznicy zatrzymali już 96 osób.