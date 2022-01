Na granicy trochę spokojniej

W stronę funkcjonariuszy Straży Granicznej i polskich żołnierzy ponownie poleciały kamienie, gałęzie i konary drzew. W okolicach Szudziałowa na Podlasiu uszkodzono zaporę graniczną. O agresywnym zachowaniu białoruskich mundurowych i migrantów poinformowała dziś Straż Graniczna. Minionej doby polsko-białoruską granicę nielegalnie próbowało przekroczyć 16 cudzoziemców.

Od piątku do niedzieli polsko-białoruską granicę próbowało przekroczyć w sumie 88 migrantów. W sylwestra były to 44 osoby, 1 stycznia – 28, a wczoraj 16 – informuje Straż Graniczna. – Dane pokazują, że prób tych było niewiele, ale ci, którzy granice przekraczają, to osoby agresywne – oceniła por. Anna Michalska, rzeczniczka SG. Przyznała też, że cały czas cudzoziemców wspierają służby białoruskie. – Niejednokrotnie obserwowaliśmy, że żołnierze lub funkcjonariusze białoruscy cięli koncertinę i rzucali kamieniami w naszą stronę, nawet gdy w pobliżu nie było cudzoziemców – dodała rzeczniczka formacji. Por. Michalska zaznaczyła, że sytuacja na granicy jest ciągle napięta, za co głównie odpowiadają służby białoruskie. Za przykład podała zdarzenie z niedzielnego popołudnia. Około godziny 14.00 w Szudziałowie na Podlasiu cztery osoby próbowały nielegalnie dostać się na teren Polski. W czasie, gdy grupa ta przekraczała granicę, dwóch Białorusinów obrzuciło polskie służby kamieniami, konarami i gałęziami. Kilka godzin później w tym samym miejscu służby białoruskie pocięły koncertinę dla stojącej niedaleko dziesięcioosobowej grupy cudzoziemców. – Na widok polskich patroli wszyscy wycofali się w głąb Białorusi – podała rzeczniczka.

Straż Graniczna przyznała, że w 2021 roku doszło do 39 714 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy (w 2020 roku było ich nieco ponad 100). Zatrzymano 2,8 tys. nielegalnych imigrantów.