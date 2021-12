Wizjer trafi do wojska

Kontrakt na dostawę 25 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych klasy mini Wizjer (BSP klasy MINI NeoX 2) podpisali przedstawiciele Inspektoratu Uzbrojenia ( od 1 stycznia Agencji Uzbrojenia ) oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej . Umowę zatwierdził dziś Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – Drony stanowią istotną broń, ważny element wyposażenia współczesnej armii. Wojsko Polskie wykorzystuje je m.in. do monitorowania sytuacji na granicy – mówił szef MON-u podczas spotkania z dziennikarzami. – Zwiększenie liczby dronów znajdujących się w wyposażeniu jednostek WP będzie odstraszać potencjalnego agresora. Działamy dla bezpieczeństwa Polski – dodał minister obrony. Zapowiedział również, że w przyszłym roku będą pozyskiwane amunicje krążące. – Skokowo powiększymy nasze możliwości w tej kwestii. Amunicja krążąca trafi na wyposażenie wojsk artylerii – powiedział Błaszczak.

Minister Mariusz Błaszczak zatwierdził dziś umowę na dostawę 25 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych Wizjer. Pierwsze drony wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym trafią do wojsk specjalnych oraz wojsk lądowych w 2024 roku. Kontrakt ma być zrealizowany do 2027 roku przez Polską Grupę Zbrojeniową.

System Wizjer jest produktem polskim. – Dzisiejsza umowa włącza nasze spółki w proces dostarczenia wojsku nowoczesnego środka rozpoznawczego, jakim jest BSP klasy MINI NeoX 2 opracowany w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Zostanie on wyprodukowany w ramach konsorcjum, które współtworzą PGZ jako lider konsorcjum, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 jako lider techniczny i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 jako producent struktur kompozytowych – mówił Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.

Zestawy Wizjer trafią do wojsk specjalnych i lądowych w latach 2024–2027.

W skład każdego zestawu wchodzą cztery platformy powietrzne wraz z głowicami elektrooptycznymi, zestaw naziemnej stacji kontroli, naziemny terminal danych oraz przenośny terminal wideo. Ministerstwo Obrony Narodowej podaje, że prócz zestawów armia otrzyma również pakiet logistyczny oraz szkoleniowy.

Zestawy Wizjer służą do rozpoznania obrazowego, a także wskazywania celów i podawania danych do rażenia ogniowego. Z ich pomocą można również oceniać efekty uderzeń. Resort obrony podaje, że Wizjer ma niski współczynnik emisji hałasu, czas lotu przewyższający 3 godziny oraz zasięg operacyjny do 35 km. Startuje automatycznie, a ląduje wykorzystując spadochron oraz poduszkę powietrzną.