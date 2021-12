Czujni przez całą dobę

Żołnierze 18 Dywizji Zmechanizowanej pełnią służbę na odcinku polsko-białoruskiej granicy biegnącym przez rzekę Bug. Jakim zadaniom muszą sprostać? Sprawdziliśmy. Odwiedziliśmy ich na posterunkach, towarzyszyliśmy także w czasie patrolu. – Tu jest raczej spokojnie, ale nie tracimy czujności, aby ktoś nie próbował tego wykorzystać – mówią „Polsce Zbrojnej” wojskowi.

Kilka tygodni temu na polsko-białoruskiej granicy doszło do dramatycznej sytuacji. W rzece Bug zginął migrant, który miał zostać wepchnięty do wody przez funkcjonariusza białoruskich służb. Od tego czasu w tym rejonie jest dosyć spokojnie. – Żołnierze, którzy stacjonują na terenach przygranicznych w okolicach Bugu, odnotowują obecność migrantów czy białoruskich pograniczników, jednak nie są to tak liczne grupy jak na odcinku lądowym granicy. Są to raczej pojedyncze przypadki, mamy wrażenie, że Białorusini raczej sprawdzają, jak w danej sytuacji zareagujemy i na co mogą sobie pozwolić – mówi mjr Przemysław Lipczyński, oficer prasowy 18 Dywizji Zmechanizowanej, która odpowiada za zabezpieczenie odcinka polsko-białoruskiej granicy przebiegającej wzdłuż Bugu. – Rzeka jest z jednej strony naturalną barierą zabezpieczającą granicę, ale z drugiej może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Jest głęboka, ma szybki nurt, więc gdyby ktoś usiłował ją przepłynąć, może dojść do tragedii. Ponton czy łódka może się wywrócić, a woda ma tak niską temperaturę, że żaden człowiek tego nie wytrzyma. Dlatego cały czas tu jesteśmy, aby w razie czego zareagować i nie dopuścić do takiej sytuacji – mówi „Maniek”, jeden z wojskowych, którzy pełnią służbę na terenach przygranicznych (ze względów bezpieczeństwa podajemy pseudonimy żołnierzy).

A jak wygląda ich codzienna służba? Reporterzy „Polski Zbrojnej” mogli sprawdzić to osobiście. Naszą wizytę na terenach przygranicznych rozpoczęliśmy od odwiedzenia posterunków znajdujących się nad Bugiem. Większość z nich jest zbudowana z drewna i osłonięta materiałami, które mają chronić przed wiatrem i deszczem. Na każdym jest rozpalone ognisko lub stoi koksownik, przy których można się ogrzać. Czasami znajdują się też świąteczne akcenty, wystrugane z drewna ozdoby lub po prostu ubrane choinki. – Tradycja musi być zachowana, nawet w polowych warunkach – mówi jeden z wojskowych stacjonujących na posterunku. Przy kolejnym z ognisk razem z żołnierzami siedzi… kot. – Wędruje od ogniska do ogniska. Chyba chce się ogrzać, bo jedzenia to ma już ewidentnie dość – mówi z uśmiechem szeregowy.