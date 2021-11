Żołnierz ranny na granicy

Blisko dwustuosobowa grupa migrantów próbowała w nocy siłowo wtargnąć do Polski. Tłum był wspierany przez białoruskie służby, które oślepiały laserami pograniczników i wojskowych. W czasie szturmu ranny został polski żołnierz. – Na miejscu udzielono mu pierwszej pomocy, a karetka zabrała go na SOR – informuje Dowództwo Operacyjne RSZ. Poszkodowany wrócił już do służby.

O siłowej próbie wtargnięcia migrantów na teren Polski poinformowała dziś rano Straż Graniczna. Por. Anna Michalska, rzeczniczka formacji, podczas konferencji prasowej przyznała, że do szturmu na polsko-białoruską granicę doszło w czwartek około godziny 22 na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze. Licząca blisko 200 osób grupa próbowała siłą pokonać zaporę graniczną. – Na teren Polski udało się wejść 170 osobom, które zaraz zostały zatrzymane, pouczone o obowiązku opuszczenia Polski i doprowadzone do linii granicy – mówiła rzeczniczka SG. – W wyniku tych zdarzeń ucierpiał żołnierz Wojska Polskiego, który został zraniony kamieniem w głowę – dodała por. Michalska. Dodała, że pogotowie wezwano również do dwojga migrantów, którzy skarżyli się na zły stan zdrowia. Cudzoziemcy przebywają w szpitalu, ich życiu nic nie zagraża. Rzeczniczka SG przyznała, że po raz kolejny podczas szturmu migrantów wspierają służby białoruskie. Żołnierze i funkcjonariusze oślepiani są stroboskopowym światłem lub laserami.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Dowództwo Operacyjne RSZ lepiej czuje się także poszkodowany wczoraj wojskowy. – Na miejscu zdarzenia żołnierzowi została udzielona pierwsza pomoc, po czym karetka zabrała go na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Po opatrzeniu i wykonaniu wszelkich czynności w szpitalu, żołnierz wrócił do miejsca pełnienia obowiązków – podaje ppłk Adriana Wołyńska, rzeczniczka prasowa DO RSZ.