Na granicy wciąż niespokojnie

Tylko wczoraj doszło do 161 prób nielegalnego przejścia granicy polsko-białoruskiej, miały też miejsce kolejne incydenty, w których białoruskie służby wspierały migrantów atakujących polskich mundurowych. MON przypomina w wydanym dziś oświadczeniu, że żołnierze „działają w sytuacji nadzwyczajnej” i mają prawo do podejmowania interwencji.

Press Club Polska podała w nocy na swoich social mediach, że grupa osób w mundurach Wojska Polskiego „zaatakowała trzech fotoreporterów: Macieja Nabrdalika, Macieja Moskwę i Martina Diviska”. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło, że doszło do takiej interwencji, ale zapewniło – w wydanym oświadczeniu – że „wojskowi nie stosowali przemocy”. Z relacji żołnierzy wynika, że we wtorek po południu zauważyli trzy zamaskowane osoby fotografujące obozowisko ochraniane przez posterunki i patrole. W oświadczeniu resortu obrony czytamy: „Osoby te chodziły wzdłuż obozowiska, miały na twarzy białe maski, kaptury na głowach, nie posiadały żadnych oznaczeń zewnętrznych świadczących o tym, że są dziennikarzami”. Żołnierze otrzymali polecenie, by zatrzymać mężczyzn do wyjaśnienia sprawy przez uprawnione do tego organy. „Wojskowe służby porządkowe, jak wartownicy czy pododdziały alarmowe, mają prawo do interwencji. Należy pamiętać, że żołnierze pełnią służbę w warunkach eskalacji napięcia oraz mają świadomość coraz częstszego stosowania metod walki hybrydowej. Wszyscy musimy mieć świadomość działania w sytuacji nadzwyczajnej” – podkreśla w komunikacie MON.

Wczoraj w nocy toczyły się obrady w Sejmie na temat projektu ustawy o obronie granicy państwowej, która ma uregulować przepisy obowiązujące w strefie przygranicznej, gdy zakończy się stan wyjątkowy. Ponieważ posłowie PSL i Polski 2050 zgłosili poprawki, projekt ustawy został ponownie skierowany do komisji.