O bezpieczeństwie państw NATO

W swoim wystąpieniu minister Błaszczak poruszył m.in. sprawę sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i podejmowanych przez Polskę działań, które mają zapobiec kryzysowi migracyjnemu. Szef MON-u podkreślał, że NATO dostrzega zagrożenia hybrydowe oraz zaangażowanie naszego kraju w obronę granicy polskiej i UE. Wyrazem tego jest zapis o zagrożeniach wschodniej flanki NATO w zatwierdzonym przez Stoltenberga planie odstraszania i obrony dla obszaru euroatlantyckiego (dokument ma charakter niejawny). – Wszyscy sojusznicy byli dziś zgodni co do powagi zagrożeń rosyjskich i tego, że w planie strategicznym powinny one być uwzględnione. Sądzę, że to jest osiągnięcie Polski i państw leżących w naszej części Europy – mówił szef MON. Mariusz Błaszczak dodał, że konsekwencją planu strategicznego będą plany operacyjne. – Z naszego punktu widzenia ważna jest identyfikacja zagrożeń, a później znalezienie adekwatnej odpowiedzi na nie – mówił.

Minister podkreślał, że choć Polska jest skoncentrowana na zagrożeniach na wschodniej flance NATO, to dostrzega również niebezpieczeństwo w innych rejonach świata. Przypomniał, że polski kontyngent wojskowy stacjonuje m.in. w Turcji i na Bałkanach.

W swoim wystąpieniu szef MON-u mówił też m.in. o polskich inwestycjach w obronność. Podkreślał, że Polska jest wśród liderów – dziesięciu państw Sojuszu – którzy wydają na obronność ponad 2% PKB.

Podczas spotkania w Brukseli minister Błaszczak podpisał listy intencyjne w sprawie współpracy w walce z zagrożeniami chemicznych CBRN (broń chemiczna, biologiczna, radiologiczna i nuklearna) oraz dotyczącej dwóch projektów związanych z obroną powietrzną: GBAD (Ground Based Air Defence) i C-RAM (Counter Rocket, Artillery and Mortar). Pierwszy z nich, zainicjowany w 2020 roku, zakłada podjęcie prac badawczo-rozwojowych w zakresie modułowych systemów naziemnej obrony powietrznej bardzo krótkiego, krótkiego i średniego zasięgu, które mogą działać w środowisku międzynarodowym. W ubiegłym roku listy intencyjne uruchomiające tę międzynarodową inicjatywę podpisali szefowie resortów obrony dziesięciu państw członkowskich Sojuszu. Teraz Polska do nich dołączyła.

Drugi projekt – C-RAM – dotyczy zwiększania mobilnych zdolności przeciwrakietowych, artyleryjskich i moździerzowych. Eksperci z państw partnerskich mają zbadać możliwości m.in. rozwoju tego typu systemów z uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań. Porozumienie dotychczas podpisali ministrowie obrony czterech państw: Grecji, Niemiec, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Na jutro została zaplanowana sesja Rady Północnoatlantyckiej z przedstawicielami Unii Europejskiej oraz partnerami Sojuszu: Szwecją i Finlandią. Będzie poświęcona omówieniu wspólnych wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego.

Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego odbędzie się pod koniec czerwca 2022 roku w Madrycie. Ostatni szczyt NATO miał miejsce w tym roku w Brukseli. Jedną z najważniejszych decyzji, które wówczas zapadły, było rozpoczęcie prac nad nową strategią Sojuszu „NATO 2030”. Ma ona zostać przyjęta w 2022 roku i określać priorytety Paktu na kolejną dekadę. Główne założenia dotyczą m.in. lepszego dostosowania do zmian sytuacji strategicznej, w tym wyzwań związanych ze wzrostem potęgi Chin, agresywną polityką Rosji, rozwojem przełomowych technologii (EDT) oraz zmianami klimatycznymi.