Posłuchaj historii bohaterów. To ich testament

„Z wdzięczności za Polskę” to cykl wyjątkowych audycji, w których o swoich przeżyciach opowiadają uczestnicy II wojny światowej. Do niedawna mogli je poznać tylko słuchacze Radia Warszawa, teraz wszystkie odcinki są dostępne w Internecie. – To nie są zwykłe rozmowy, to testament naszych bohaterów – mówi dziennikarz Paweł Kęska, autor programu.

Maria Kowalewska, ps. „Myszka”, uczestniczka Powstania Warszawskiego, ppłk Henryk Czerwiński ps. „Czart”, partyzant z Gór Świętokrzyskich, żołnierz 72 Pułku Piechoty Armii Krajowej czy Leopold Dmochowski „Sęk”, żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego – to tylko niektórzy bohaterowie audycji „Z wdzięczności za Polskę”. W programie radiowym kombatanci dzielą się swoimi wojennymi przeżyciami. Autorem audycji jest Paweł Kęska, dziennikarz Radia Warszawa. – Wszystko zaczęło się od wywiadu, jaki przeprowadziłem z Tomaszem Sawickim, prezesem stowarzyszenia „Paczka dla Bohatera”, które opiekuje się kombatantami. Umówiliśmy się, że pojadę na wakacje, jakie dla podopiecznych organizują jego wolontariusze. Miałem zrobić kilka zdjęć, a wróciłem z ponad 30 godzinami nagrań – mówił Paweł Kęska. Zaznacza, że choć nie musiał specjalnie zachęcać bohaterów do rozmów, nie zawsze były one łatwe. Wspomnieniom często towarzyszyło wiele trudnych emocji. – Szczególnie utkwiła mi w pamięci rozmowa z panem Zenonem Kasprzakiem, który miał 12 lat, gdy wybuchło Powstanie Warszawskie. Kiedy opowiadał o swoich przeżyciach, o tym, co widział i czego doświadczył, sprawiał wrażenie, jakby znów znalazł się w tamtym czasie i miejscu – wspomina dziennikarz.

Jednak, aby audycja mogła zostać wyemitowana na antenie radiowej, nie wystarczy zarejestrować opowieści. Trzeba je odpowiednio przygotować technicznie, tak aby dla słuchaczy były łatwe w odbiorze i atrakcyjne. Tu z pomocą przyszła Polska Fundacja Narodowa, która sfinansowała pozostałe prace związane z produkcją nagrania. – Cieszymy się, że dzięki współpracy Polskiej Fundacji Narodowej z Radiem Warszawa powstał cykl audycji „Z wdzięczności za Polskę”, który prezentuje niezwykłe i bohaterskie życie żołnierzy walczących o wolność Polski podczas II wojny światowej – mówi Michał Góras, wiceprezes PFN. – Wpajanie miłości do Ojczyzny to przywilej, ale i obowiązek, jaki został nam przekazany przez kombatantów. Poprzez współpracę z Radiem Warszawa możemy wyrazić naszą wdzięczność za dar, którym jest niepodległa Polska – zaznacza.