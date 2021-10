Szef MON-u w Forcie Sill

Do Stanów Zjednoczonych Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, poleciał na zaproszenie Lloyda J. Austina, sekretarza obrony USA. Wczoraj obaj ministrowie rozmawiali o sposobach wzmocnienia amerykańsko-polskich relacji i budowie zdolności obronnych . Dziś szef polskiego MON-u odwiedził Fort Sill w stanie Oklahoma. W znajdującej się tam Air Defense Artillery School szkolą się obecnie polscy żołnierze m.in. z 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Kurs „Patriot Missile System Repairer” ma przygotować ich do obsługi baterii Patriot. Wyrzutnie tego typu Polska kupiła w ramach programu modernizacji technicznej „Wisła”.

Nasi żołnierze korzystają z wiedzy i unikalnych doświadczeń amerykańskich wykładowców. Zapewni im to gotowość do obsługi nowoczesnego sprzętu – mówił w czwartek minister Mariusz Błaszczak, który odwiedził Fort Sill w stanie Oklahoma. W tamtejszej Air Defense Artillery School szef MON-u spotkał się z polskimi żołnierzami, którzy przygotowują się do pracy na bateriach Patriot.

Szef MON-u przyznał, że jest pod dużym wrażeniem zarówno tego, czego uczą się nasi żołnierze, jak również ich podejścia do obowiązków. – Warunki szkolenia są fantastyczne. Laboratoria są bardzo dobrze wyposażone, a nasi żołnierze podnoszą swoje umiejętności, korzystając z wiedzy wykładowców z US Army. Tych, którzy byli na misjach i którzy w warunkach bojowych obsługiwali Patrioty. Te unikalne doświadczenia zapewnią naszym żołnierzom gotowość do obsługi tego nowoczesnego sprzętu – mówił minister Błaszczak.

Dodał, że polscy żołnierze chwalą sobie nie tylko doskonałe warunki stacjonowania i szkolenia, ale też bardzo dobre kontakty z sojusznikami, w tym ze szkolącymi się tutaj żołnierzami z Rumunii i Korei Płd. – Znajomości tu zawarte będą niewątpliwie procentowały w przyszłości. Bo to, czego dziś w Forcie Sill uczą się żołnierze, buduje interoperacyjność i współpracę żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego – zauważył minister.

Pytany o to, czy pandemia COVID może opóźnić dostawy do Polski amerykańskiego sprzętu przyznał, że wszystko przebiega zgodnie z planem i dostawy zostaną zrealizowane w zakładanym czasie, a więc do końca 2022 roku. – Naszą ambicją jest wpięcie różnych systemów obronnych w jedną sieć. Doprowadzimy do tego, by wojsko miało pełny przegląd sytuacyjny i mogło reagować adekwatnie do potrzeb. To niewątpliwie podniesie zdolności Wojska Polskiego o kilka poziomów – mówił Błaszczak.

Minister odwiedził też fabrykę Lima Army Tank Plant. To tu produkowane są nowoczesne czołgi Abrams. Przyznał, że zależało mu, by na temat dostaw tego sprzętu do Polski porozmawiać z producentem. Szef MON-u potwierdził informację z wczoraj i zapewnił, że wszystko jest na dobrej drodze, aby już w przyszłym roku pierwsze egzemplarze Abramsów trafiły do naszego kraju.

W piątek, ostatniego dnia wizyty w Stanach Zjednoczonych, minister Błaszczak odwiedzi Doylestown w Pensylwanii i znajdujący się tam największy polski cmentarz w USA, na którym spoczywają weterani I i II wojny światowej. Szef MON-u odsłoni też ufundowaną przez resort obrony narodowej tablicę upamiętniającą żołnierzy Wojska Polskiego w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej.