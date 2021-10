Gaudeamus igitur!

Niech rok akademicki będzie jak najbardziej owocny, a 70 rocznica powstania Państwa uczelni stanie się okazją do tworzenia dalekosiężnych planów rozwoju – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do słuchaczy Wojskowej Akademii Technicznej. Rok akademicki 2021/2022 rozpoczęły także akademie w Gdyni i we Wrocławiu, w poniedziałek „Gaudeamus” zostanie odśpiewany w Dęblinie.

W tym roku szczególnie uroczysta była inauguracja na Wojskowej Akademii Technicznej. Uczelnia świętuje bowiem 70-lecie działalności. WAT – dziś największa politechnika wojskowa w Polsce – powstał sześć lat po zakończeniu II wojny światowej, a jego zadaniem było szkolenie i przygotowywanie kandydatów do kierowniczych stanowisk technicznych w wojsku oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie techniki wojskowej.

Z okazji jubileuszu, w dniu rozpoczęcia nowego roku akademickiego, list do wykładowców i studentów akademii napisał prezydent Andrzej Duda. „Niech ten rok będzie dla Państwa prawdziwie dobry, szczęśliwy, sprzyjający oraz pomyślny, a 70. rocznica powstania państwa szkoły stanie się okazją do tworzenia dalekosiężnych planów rozwoju WAT, łączącej najlepsze tradycje z wyzwaniami XXI wieku” – życzył zwierzchnik sił zbrojnych. Andrzej Duda przypomniał, że po ponad roku trudnych doświadczeń związanych z pandemią COVID-19 studenci mogą dziś wracać do sal wykładowych i uczelnianych laboratoriów. „Niewątpliwie jest to również ważny aspekt w życiu wspólnoty akademickiej, której dalsze funkcjonowanie wyłącznie w formule zdalnego nauczania trudno sobie wyobrazić. Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku akademickim nastąpi pełny powrót do tradycyjnych zajęć, a w murach uczelni na nowo zagoszczą studenci” – napisał prezydent.