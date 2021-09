Wojskowi mistrzowie szosy

Przez trzy dni 53 żołnierzy z całych sił zbrojnych rywalizowało o tytuł najlepszego kierowcy i motocyklisty. Liczyły się nie tylko sprawne manewrowanie, lecz także znajomość przepisów drogowych i umiejętność udzielenia pierwszej pomocy. Tytuł „Najlepszy kierowca wojskowy 2021 roku” otrzymał reprezentant Inspektoratu Wsparcia, a najlepszym motocyklistą okazał się żandarm.

– Każdy żołnierz w Siłach Zbrojnych RP miał szansę wykazać się swoimi umiejętnościami jako kierowca, czy to aut, czy to motocykli – mów ppłk Ryszard Ociesa z Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, główny sędzia konkursu. Do 6 sierpnia w Wojsku Polskim trwała rywalizacja na poziomie jednostek wojskowych. Następnie 20 sierpnia zakończyła się walka na szczeblu dywizji, a 26 sierpnia na poziomie rodzajów sił zbrojnych, Inspektoratu Wsparcia, wojsk obrony terytorialnej.