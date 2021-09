Ocalić od zapomnienia

Znajdź miejsce działań wojennych, zrób zdjęcie przedstawiające, jak wygląda obecnie i opisz jego historię – takie są założenia konkursu „Miejsca niezachowane”. Jest on adresowany do ponad 15-tysięcznej rzeszy uczniów klas wojskowych oraz cyberklas. Pomysłodawcą i organizatorem jest Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem RP”.

Co trzeba zrobić, by wziąć w nim udział? Pierwszy krok to znalezienie w swojej okolicy miejsca, gdzie w czasie II wojny światowej były prowadzone działania zbrojne, ale ślady tych wydarzeń zostały zatarte. Trzeba odnaleźć archiwalną fotografię wybranej lokalizacji, a następnie zrobić zdjęcie przedstawiające, jak dany obszar wygląda obecnie. Fotografię trzeba też opisać. Uczniowie mogą także umieścić odszukane miejsce w szerszym kontekście historycznym. – Mogą na przykład opisać rolę, jaką odegrało w działaniach wojennych, przebieg walk w danym rejonie czy powojenne losy odszukanego miejsca i związanych z nim obiektów, które znalazły się w centrum przedwojennych czy wojennych działań. Być może niektórym uda się dotrzeć do świadków tamtych wydarzeń, którzy podzielą się wspomnieniami? – mówi ppłk Krzyżanowski.

Jak przyznają przedstawiciele BdsPZŻ, konkurs wymaga zaangażowania uczestników. Choć ślady wojenne można znaleźć w wielu miejscowościach, to bez poszukiwań w historycznych publikacjach, dokumentach czy przejrzenia starych fotografii z pewnością się nie obędzie. – Liczymy jednak, że uczniowie klas wojskowych chętnie wezmą udział w konkursie i wykażą się kreatywnością – mówi ppłk Krzyżanowski.

Zdjęcia w formie elektronicznej i tekst (do 200 słów) z hasztagiem #miejscaniezachowane można umieszczać na Facebooku do 13 września 2021 roku. Prace mogą być indywidualne lub zbiorowe. Najciekawsze zgłoszenia zostaną udostępnione na facebookowym profilu Biura, a ich autorzy otrzymają drobne upominki.

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” powstało w styczniu 2020 roku. Prowadzi liczne projekty skierowane do osób chcących wstąpić do wojska oraz tych zainteresowanych współpracą z armią. To m.in. „Legia Akademicka”, adresowana do studentów, oraz „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, oddziały przygotowania wojskowego i cyberklasy. W tych trzech ostatnich, prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych bierze obecnie udział ponad 15 tys. uczniów.