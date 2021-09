„Dumny weteran” dla Huty Stalowa Wola

Statuetka „Dumnego weterana” przedstawia żołnierza, który mimo odniesionych ran stoi z wysoko uniesioną głową, dumny ze służby ojczyźnie. O tym, kto dostanie nagrodę, decyduje co roku kapituła składająca się z członków Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju. Wyróżnienie trafia do firm lub instytucji, które wspierają żołnierzy rannych podczas służby na misjach. Laureat nagrody jest wybierany w głosowaniu.

Stowarzyszenie oraz Huta Stalowa Wola współpracują ze sobą od wielu lat. – Zaczęło się od zaproszenia do wzięcia udziału w jednej z organizowanych przez weteranów akcji charytatywnej. Od tamtego czasu współpracujemy ze sobą bardzo ściśle. Chcemy, żeby Huta Stalowa Wola nie tylko dostarczała broń żołnierzom, ale też realizowała misję pomocy weteranom – tłumaczy Bartłomiej Zając.

HSW pomaga nie tylko finansowo, ale też udziela wsparcia swoją obecnością podczas imprez charytatywnych. – Powiem po żołniersku: jesteśmy na krótkich łączach – potwierdza Tomasz Kloc, weteran misji w Iraku i prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju. – HSW to jedna z tych firm, które mają poczucie społecznej odpowiedzialności. Mam nadzieję, że taką postawą zarażą innych – dodaje Tomasz Kloc.

Prezes Bartłomiej Zając przyznał, że jego marzeniem jest to, by weterani w Polsce byli traktowani jak np. na Zachodzie.

Statuetka „Dumnego weterana” jest przyznawana od siedmiu lat. Dotychczas otrzymały ją m.in. Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowicach Śląskich (obecnie Rosomak SA), Egida IT Solutions oraz Targi Kielce, organizator Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.