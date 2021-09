Sztandar dla łomżyńskiej jednostki

Życzę wam, aby sztandar, pod którym od dziś będziecie służyć, zawsze był dla was powodem do dumy – mówił minister obrony Mariusz Błaszczak do żołnierzy 18 Pułku Logistycznego. Jednostka, której formowanie rozpoczęło się dwa lata temu, otrzymała w piątek sztandar. Szef MON-u wręczył go płk. Pawłowi Gałązce, dowódcy 18 Pułku Logistycznego.

18 Pułk Logistyczny, to jedna z jednostek, której zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz 18 Dywizji Zmechanizowanej. jednostka otrzymała sztandar. W uroczystości jego nadania wziął udział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – Żelazna Dywizja rośnie w siłę. Kiedy dwa lata temu informowałem o sformowaniu w Łomży Pułku Logistycznego, byliśmy na początku drogi. Dziś dopełniamy ten proces nadaniem sztandaru dla jednostki – powiedział podczas uroczystości szef MON-u. – Życzę wam, aby sztandar, pod którym będziecie służyć, zawsze był dla was powodem do dumy – zwrócił się do żołnierzy 18 Pułku. Sztandar, który ufundowała społeczność łomżyńska, z rąk szefa MON-u odebrał płk Paweł Gałązka, dowódca jednostki.

Minister Błaszczak przypomniał, że 18 Dywizja Zmechanizowana stacjonuje na wschodzie kraju, czyli w regionie, w którym jednostki Wojska Polskiego były wcześniej likwidowane, przez co „Polska znajdowała się w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu”. – Teraz Wojsko Polskie się wzmacnia. Można powiedzieć, że Polska się zbroi – zaznaczył. Dodał, że liczba żołnierzy cały czas wzrasta, wojsko jest także wyposażane w nowoczesny sprzęt. – Nie bez przyczyny Sojusz Północnoatlantycki, na podstawie decyzji podjętej w 2016 roku podczas Szczytu NATO, skierował sojusznicze wojska właśnie do Polski, na wschodnią flankę Sojuszu – dodał.