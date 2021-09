Wojskowe kolumny na drogach publicznych

Płk Marek Pawlak, rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zapewnia, że są to działania zaplanowane wcześniej i nie mają związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego we wschodniej Polsce. – To po prostu ćwiczenia Wojska Polskiego. Żołnierze z 12 Dywizji Zmechanizowanej przemieszczają się na poligon w Nowej Dębie, gdzie odbędzie się ćwiczenie „Ryś ’21”, a 17 Brygada Zmechanizowana kieruje się na Łotwę, aby wziąć udział w ćwiczeniu sojuszniczym „Silver Arrow ’21” – powiedział w rozmowie z „Polską Zbrojną”.

REKLAMA

Jak wyjaśnia kpt. Błażej Łukaszewski, pełniący obowiązki oficera prasowego 12 Dywizji Zmechanizowanej, ćwiczenie „Ryś ’21” rozpocznie się 10 września i weźmie w nim udział ponad cztery tysiące żołnierzy z jednostek podległych temu związkowi taktycznemu, w tym ponad dwa tysiące z 12 Brygady Zmechanizowanej. Na poligon wojskowi zabiorą ponad tysiąc jednostek sprzętu, m.in. kołowe transportery opancerzone Rosomak, moździerze Rak, armatohaubice Dana, bojowe wozy piechoty, zestawy przeciwlotnicze Hibneryt i przeciwpancerne pociski kierowane Spike.

– Pierwotnie to ćwiczenie miało odbyć się na poligonie w Drawsku Pomorskim, jednak ten poligon żołnierze znają jak własną kieszeń, zatem lokalizacja została zmieniona na Nową Dębę, aby zwiększyć realizm szkolenia – mówi kpt. Łukaszewski. Dodaje, że przerzut tak dużych sił to wyzwanie przede wszystkim dla logistyków. – Jednak z uwagi na to, że cała operacja była zaplanowana dużo wcześniej, mieliśmy czas, aby się do niej odpowiednio przygotować – zaznacza.

Natomiast „Silver Arrow” to ćwiczenie, które odbywa się na Łotwie regularnie. Biorą w nim udział nie tylko żołnierze armii łotewskiej, ale także państw sojuszniczych, między innymi ze stacjonującej w Adazi Batalionowej Grupy Bojowej NATO. Jego celem jest sprawdzenie interoperacyjności i gotowości do podejmowania działań obronnych wojsk sojuszniczych. To właśnie do prowadzenia takich działań została skierowana kompania zmotoryzowana z 17 Brygady Zmechanizowanej. – Pierwszym etapem tego ćwiczenia jest właśnie realizacja przemieszczenia na dużą odległość. W kolejnej fazie żołnierze przystąpią do działań taktycznych na łotewskim poligonie – poinformowała w komunikacie ppor. Anna Dominiak, oficer prasowy 17 BZ. Dodała także, że dzięki temu żołnierze mogą wymienić się doświadczeniami z żołnierzami innych armii, a także zapoznać się ze sprzętem, jakim dysponują sojusznicy.

Ćwiczenie „Ryś ’21” potrwa do 17, a „Silver Arrow” do 18 września. Wkrótce podobne działania ma także podjąć 6 Brygada Powietrznodesantowa.