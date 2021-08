Wojsko świętuje!

Tradycyjnie z okazji Święta Wojska Polskiego żołnierze zapraszają do wspólnego świętowania. Pierwsze uroczystości odbyły się już w sobotę. W wielu miejscach w kraju odbyły się wojskowe pikniki, a w Tomaszowie Mazowieckim odsłonięto mural upamiętniający polskich lotników. Natomiast w Ossowie można było spotkać się z olimpijczykami z Tokio.

Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się w sobotę rano. Wówczas Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, złożył kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Następnie w siedzibie resortu obrony odbyła się uroczystość, podczas której szef MON wręczył zasłużonym żołnierzom medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Kordziki Honorowe Sił Zbrojnych. Wyróżnienia otrzymało także dwudziestu żołnierzy, którzy wykazali się wzorową postawą i brali udział w akcjach ratowania ludzkiego życia, zdrowia lub dobytku. Wśród nich byli m.in. wojskowi z 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych, 1 Bazy Lotnictwa Transportowego, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych czy Wojsk Obrony Terytorialnej.

– Dziękuję państwu za taką postawę. Za to, że nie przechodzicie obok, kiedy widzicie, że ktoś potrzebuje pomocy. To jest istota służby wojskowej – powiedział minister podczas uroczystości. – Bo służba wojskowa to nie jest praca, to jest postawa życiowa. To stanie na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny, ale także pomoc świadczona tym wszystkim, którzy jej potrzebują – zaznaczył.

Minister wyróżnił także cztery jednostki wojskowe – 2 Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej, 15 Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia, 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich i Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej – nadając im tytuły Przodujący Oddział Wojska Polskiego. Akty mianowania z rąk szefa MON odebrali ich dowódcy: płk Tadeusz Nastarowicz, płk Wojciech Daniłowski, gen. bryg. Dariusz Lewandowski i płk Hubert Iwoła.

Podczas uroczystości dwóch żołnierzy wyklętych, Tadeusz Radwański, ps. „Kostek”, który od 1945 roku należał do zgrupowania Wolność i Niezawisłość i walczył pod dowództwem majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, i Tadeusz Przewoźnik, ps. „Kuba”, żołnierz Armii Krajowej, a po jej rozwiązaniu członek VII Okręgu Śląskich Narodowych Sił Zbrojnych w zgrupowaniu Henryka Flamego, ps. „Bartek”, zostało pośmiertnie awansowanych na stopień podporucznika. Obu oficerom zostały także przyznane Krzyże z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości. – Losy tych dwóch żołnierzy są bardzo zbieżne. Obaj jako młodzi ludzi walczyli o wolność Polski, dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Są wzorem do naśladowania dla współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego – powiedział szef MON.



Film: MON

W wielu miejscach w kraju odbyły się dziś wojskowe pikniki. Wspólnie z Wojskiem Polskim świętowano między innymi w Rypinie, Strzelcach, Kluczborku czy Suwałkach. Podczas imprez żołnierze nie tylko prezentowali sprzęt, jakim posługują się w czasie służby, ale także zachęcali do tego, aby wstąpić w ich szeregi. W każdym z miejsc można było także skosztować wojskowej grochówki, posłuchać koncertów, a nawet zaszczepić się przeciwko COVID-19.

W Tomaszowie Mazowieckim piknik zorganizowali żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Oprócz tego w mieście odsłonięto mural upamiętniający wojskowych lotników. Dzieło powstało dzięki inicjatywie resortu obrony, a za jego stworzenie odpowiadała Fundacja Urban Forms. – To symbol związków między Wojskiem Polskim a społecznością lokalną. Myślę, że będzie ważnym ogniwem łączącym tradycję, historię, chwałę polskiego oręża – powiedział szef MON. Jak zaznaczył minister, związki te sięgają wielu lat wstecz, a dziś w mieszczących się w Tomaszowie szkołach powstają kolejne klasy mundurowe, w mieście stacjonuje też 25 Brygada. – W tej jednostce służą doświadczeni żołnierze. To profesjonaliści, którzy dbają o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, ale również tworzą historię społeczności lokalnej – zaznaczył Błaszczak.

Natomiast w Ossowie, gdzie przed 101 laty Polacy pokonali bolszewików, podczas pikniku można było się spotkać między innymi ze sportowcami, którzy brali udział w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Z 14 medali, jakie w Japonii zdobyli Polacy, aż osiem to zasługa żołnierzy. Dziś minister Błaszczak odznaczył ich medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. – Jesteście przykładem nie tylko dla żołnierzy, ale także dla cywili. Bo każdy powinien uprawiać sport, ruszać się, bo to ma ogromny wpływ na zdrowie – zwrócił się do olimpijczyków szef MON. W imieniu odznaczonych głos zabrała szer. Iga Baumgart-Witan, mistrzyni olimpijska w sztafecie mieszanej i wicemistrzyni w sztafecie kobiet. – Dziękujemy za to wyjątkowe wyróżnienie. Jesteśmy dumni, że mogliśmy reprezentować nasz kraj nie tylko jako Polacy, ale także jako żołnierze. Dziękujemy, że nam kibicowaliście, przez cały czas czuliśmy, że jesteście z nami – podkreśliła.

Minister przypomniał także, że na każdym z pikników znajdują się stoiska, w których można uzyskać informacje o tym, w jaki sposób można zostać żołnierzem. Dodał, że procedury zostały bardzo uproszczone. – Zachęcam do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Zachęcam, aby służyć ojczyźnie – zaznaczył. Wydarzenie uświetnił przelot samolotów Iskra.

Jednak to nie koniec uroczystości. Dziś wieczorem na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie o godz. 19.20 odbędzie się uroczysty apel pamięci. Podobne wydarzenie odbędzie się w Ossowie. Ci, którzy wspólnie z żołnierzami chcieliby uczcić pamięć poległych, powinni stawić się przy krzyżu upamiętniającym ks. Ignacego Skorupkę o godz. 21.00.

Natomiast jutro wojskowe pikniki odbędą się w Polkowicach, Tucholi, Hrubieszowie, Strzelcach Krajeńskich, Ozorkowie, Biskupicach, Iłży, Zwoleniu, Teresinie, Radzyminie, Brzegu, Solinie, Dynowie, w Grajewie, Kolnie, Kościerzynie, Koziegłowach, Skoczowie, Nowej Słupi, Gołdapi, Kobylinie, Wierzchowie. W Warszawie takie imprezy zaplanowano aż w trzech miejscach: na Stadionie Narodowym, w Muzeum Wojska Polskiego, a także na placu Piłsudskiego. W tym ostatnim miejscu o godz. 12.00 odbędzie się również uroczysty apel i pokaz lotniczy, a następnie żołnierze razem z orkiestrą wojskową przemaszerują do Muzeum WP. Natomiast o godz. 19.20 wspólnie z żołnierzami będzie można zaśpiewać patriotyczne piosenki.

Święto Wojska Polskiego przypada 15 sierpnia. Ta data nie jest przypadkowa – została ustanowiona na cześć zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku, podczas której Polacy pokonali bolszewików. W tym roku przypada 101. rocznica tych wydarzeń. – Jesteśmy dumni z naszych przodków. Oni są wzorem do naśladowania dla współczesnych żołnierzy – mówił podczas dzisiejszych uroczystości minister Błaszczak.

Uroczystościom, jakie odbywają się z okazji Święta Wojska Polskiego, towarzyszy hasło „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Odznaczeni z okazji Święta Wojska Polskiego

Wpisanie zasług do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego”

por. Łukasz CHRIST

Honorowa broń biała – „Kordzik Honorowy Sił Zbrojnych”

ppłk Robert MARSZEL

Tytuł honorowy „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką I stopnia

płk Witold JAGIELSKI

ppłk Wojciech CHOIŃSKI

Tytuł honorowy „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką II stopnia

płk Mirosław FRYGA

Za dokonanie bohaterskich czynów świadczących o ofiarności i odwadze w warunkach pełnienia czynnej służby wojskowej

mjr Tomasz Płachta

st. chor. szt. Krzysztof GRYGLEWICZ

st. chor. szt. Piotr PECHTA

st. chor. szt. Bolesław ROSA

st. chor. szt. Seweryn STAŃCZAK

st. chor. Arkadiusz NOWAKOWSKI

chor. Krzysztof KOWALCZYK

sierż. Kazimierz GWIZDAK

sierż. Paweł PIETRUSZYŃSKI

st. kpr. Bartłomiej NOWAK

kpr. Łukasz BIAŁK

kpr. Mirosław GĄSAK

kpr. Agnieszka JANICZAK-WAŁDOCH

kpr. Krzysztof OLEWNICKI

st. szer. Rafał PAWŁOSKI

st. szer. Bartłomiej PŁOTKA

st. szer. Damian RESZYTYŁO

st. szer. Andrzej KOWALSKI

st. szer. Tadeusz PAWŁOWSKI

szer. Tomasz NARTONOWICZ

Złote medale resortowe

st.chor.szt. Zbigniew ADAMIEC

st.chor.szt. Dariusz KOPCZEWSKI

Srebrne medale resortowe

ppłk Wojciech JAKÓBCZYK

ppłk Andrzej MASSALSKI

mjr Paweł KAZIRÓD

st.chor.szt. Marcin GRZELAK

mł.chor. Sławomir KRZEMIŃSKI

mł.chor. Barbara MACKIEWICZ

st.sierż. Bartłomiej BUŁA

st.szer. Jarosław WIELICZKO

Brązowe medale resortowe

kmdr ppor. Maciej ZARĘBSKI

kpt. Martyna BIELEWICZ-NOWAK

kpt. Agnieszka KOZIŃSKA

ppor. Sławomir ORCZYK

plut. Łukasz KUBERA

plut. Tomasz TACZAŁA

st.kpr. Sławomir BRONISZEWSKI

kpr. Karol KALETA

kpr. Patryk LABUDDA

st.szer. Bartosz DZIEWICKI

Złoty medal za zasługi dla obronności kraju

ppłk Bartłomiej SIUDAK

mł.chor. Zbigniew SZLACHTA

Srebrny medal za zasługi dla obronności kraju

mjr Aneta BANACH

st.chor. Bogumił GRYNASZKO

mł.chor. Krzysztof KLIMIUK

plut. Marcin RUŁKA

Brązowy medal za zasługi dla obronności kraju

por. Maria KOLINKO

chor. Radosław BANAŚ

plut. Łukasz UTNICKI

st.kpr. Marcin GLITA

st. kpr. Marcin WODZIŃSKI

szer. Iga BAUMGART-WITAN

mar. Patryk DOBEK

szer. Małgorzata HOŁUB-KOWALIK

szer. Malwina KOPRON

szer. Tadeusz MICHALIK

mar. Wojciech NOWICKI

szer. Justyna ŚWIĘTY-ERSETIC

szer. Helena WIŚNIEWSKA