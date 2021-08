Wakacje w kolorze khaki

Strzelania sytuacyjne w symulatorze pola walki Śnieżnik, pokonywanie napalmowego i psychologicznego toru przeszkód – to tylko niektóre atrakcje, jakie czekają na uczestników VI Centralnego Zlotu Klas Mundurowych, który w poniedziałek rozpocznie się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. Na poligonie zamelduje się prawie 400 uczniów.

W tegorocznej edycji zlotu weźmie udział 17 klas mundurowych wybranych ze szkół ponadpodstawowych z całego kraju. W sumie na poligonie w Wędrzynie będzie niemal 400 uczniów i uczennic. Do udziału w przedsięwzięciu organizowanym przez Biuro do spraw Programu „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” zaproszono jedną szkołę z każdego województwa, z której największy odsetek absolwentów został zgłoszony do różnych form służby wojskowej w regionie. W zlocie bierze udział m.in. klasa Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych z Tarnowskich Gór, mistrz Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Wojsku Polskim „EkstraKLASA Wojskowa”.