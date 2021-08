Kto chętny na oficera?

Co roku minister obrony narodowej określa liczbę miejsc na szkoleniu dla przyszłych oficerów. Mariusz Błaszczak zdecydował, że w przyszłym roku cztery wojskowe akademie: wojsk lądowych we Wrocławiu, marynarki wojennej w Gdyni, techniczna w Warszawie i lotnicza w Dęblinie będą mogły przyjąć w sumie 419 kandydatów. Najwięcej, bo ponad 270 miejsc przewidziano dla podoficerów. Szeregowi mają 60 miejsc, zaś dla cywilów przygotowano ich 54 (i dodatkowe kilkanaście na kursie trzymiesięcznym, który jest adresowany zarówno do cywilów, jak i podoficerów).

Aby uzyskać oficerskie gwiazdki trzeba ukończyć jedną z czterech wojskowych akademii albo przejść szkolenie wojskowe. W zależności od specjalności trwa ono od trzech do dwunastu miesięcy i jest adresowane wyłącznie do osób posiadających dyplom magistra. Wykształcenie wyższe to bowiem jeden z wymogów, by zostać oficerem Wojska Polskiego.

419 osób będzie mogło wziąć udział w kursach oficerskich organizowanych w 2022 roku w czterech wojskowych akademiach. Oferta adresowana jest do osób z tytułem magistra, zarówno cywili, jak i żołnierzy: podoficerów i szeregowych. Po szkoleniu absolwenci trafią do służby m.in. jako łącznościowcy, specjaliści wojsk pancerno-zmechanizowanych, prawnicy i medycy.

Dla żołnierzy i nie tylko

Wojskowa Akademia Techniczna i Lotnicza Akademia Wojskowa będą prowadziły szkolenie wyłącznie dla podoficerów. Ta pierwsza przygotowała 94 miejsca na kursach sześciomiesięcznych, 33 osoby będą się szkolić z eksploatacji systemów łączności oraz eksploatacji systemów informatycznych, 15 w specjalności cyberbezpieczeństwo, a 46 kandydatów przejdzie szkolenie logistyczne (specjalności: ogólnologistyczna, transportu i ruchu wojsk oraz techniczna).

LAW z kolei przygotowała 48 miejsc dla podoficerów. Dwudziestu jeden będzie się szkolić w korpusie sił powietrznych (specjalności: ruch lotniczy, inżynieryjno-lotnicza, radiotechniczna). Pozostali w korpusie przeciwlotniczym (specjalności: artyleria przeciwlotnicza, przeciwlotnicze zestawy rakietowe).

Podoficerowie będą mogli także ubiegać się o miejsce na kursach sześciomiesięcznych prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej. Uczelnia przyjmie ich w sumie piętnastu, wszyscy będą się szkolić w specjalności kadrowej. Osiemnaście miejsc gdyńska akademia ma dla cywilów, którzy chcą zostać oficerami. Podczas dwunastomiesięcznego kursu przejdą oni szkolenie w specjalności ogólnologistycznej.

Jedyną placówką, która na kursy oficerskie przyjmie zarówno osoby cywilne, jak też podoficerów i szeregowych zawodowych, będzie Akademia Wojsk Lądowych. – Na kandydatów czekają u nas w sumie 244 miejsca. Najwięcej z nich, bo aż 112 jest przeznaczonych dla podoficerów na kursach sześciomiesięcznych – mówi por. Roksana Borowska, oficer prasowy AWL. Żołnierze będą się szkolić w specjalnościach m.in.: pancerno-zmechanizowanej, rakietowej i artylerii, lądowych działań specjalnych, rozpoznania ogólnego, saperskiej. Ale to nie wszystko. Miejsca czekają też na tych, którzy jako oficerowie chcieliby służyć w wojskowym wywiadzie i kontrwywiadzie oraz w Żandarmerii Wojskowej.

Podoficerowie mogą też ubiegać się o udział w kursie trzymiesięcznym w AWL. – To taki rodzaj kursu, który jest adresowany zarówno do podoficerów, jak i cywilów. Z racji specyfiki szkolenia od kandydatów wymagane jest określone wykształcenie, a niekiedy też prawo wykonywania zawodu – mówi por. Borowska. Dwudziestu czterech kandydatów będzie bowiem zdobywać wojskową wiedzę niezbędna m.in. przyszłym wojskowym lekarzom, dentystom, weterynarzom, farmaceutom, psychologom i ratownikom medycznym. Osiem osób z kolei będzie mogło rozpocząć szkolenie w specjalności prokuratorskiej, jedna – teologicznej, a trzy – orkiestr i zespołów estradowych.

Cywile będą też mogli wziąć udział w kursach dwunastomiesięcznych we wrocławskiej akademii. Z logistyki, obsługi prawnej, finansów czy specjalności pancerno-zmechanizowanej będzie zdobywać wiedzę 36 osób. Szansę na uzyskanie oficerskich gwiazdek na tej uczelni dostaną także szeregowi zawodowi, którzy w wojsku służą co najmniej trzy lata. Na dwunastomiesięcznych kursach będzie na nich czekało 60 miejsc, najwięcej – bo 27 – na specjalności pancerno-zmechanizowanej. Pozostali będą zdobywać wiedzę z dziedziny m.in.: rakietowej i artylerii, rozpoznania ogólnego, artylerii przeciwlotniczej i ogólnologistycznej.

Dyplom magistra niezbędny

W kursach mogą wziąć udział absolwenci uczelni wyższych, którzy nie są żołnierzami zawodowymi oraz podoficerowie i szeregowi zawodowi. Wymogiem podstawowym jest posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego (np. magister inżynier, lekarz po kierunku lekarskim, lekarz dentysta). W przypadku cywilów będzie się liczył kierunek studiów. Podobnie u żołnierzy, choć tu istotne może też być doświadczenie zdobyte w czasie służby. Osoby, które chcą zostać wojskowymi medykami, najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia muszą legitymować się prawem wykonywania zawodu.

Osoby cywilne zainteresowane udziałem w kursie muszą złożyć odpowiednie dokumenty do dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień. W przypadku trzymiesięcznego szkolenia w AWL mają na to czas do 19 stycznia 2022 r., a jeśli chcą aplikować na kurs dwunastomiesięczny w AWL i AMW, muszą to zrobić do 31 maja 2022 roku.

Żołnierze zawodowi z kolei powinni złożyć wnioski do dyrektora Departamentu Kadr MON (w przypadku szkolenia w korpusie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego oraz Żandarmerii Wojskowej, dokumenty należy złożyć za pośrednictwem szefa Służby Wywiadu Wojskowego, szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo komendanta głównego ŻW). Podoficerowie zainteresowani kursem sześciomiesięcznym w LAW na złożenie wniosku mają czas do 3 stycznia 2022 r., w WAT – do 22 października 2021 r., w AMW – do 21 października 2021 r., a w AWL – do 7 października 2021 r. W przypadku kursu trzymiesięcznego w AWL termin mija 4 lutego 2022 r. Szeregowi zawodowi, którzy chcą przejść dwunastomiesięczne szkolenie w AWL, muszą złożyć dokumenty do 31 maja 2022 roku.

Podstawą przyjęcia na szkolenie będą wyniki postępowania rekrutacyjnego. Kandydatów czeka m.in. rozmowa kwalifikacyjna i egzamin z WF-u. Ci, którzy pozytywnie zdadzą egzaminy, zostaną promowani na podporuczników i rozpoczną służbę w różnych jednostkach w kraju. Najwięcej – 191 nowych oficerów – trafi do jednostek podporządkowanych Dowództwu Generalnemu RSZ.