Kto zaprojektuje Miecznika?

Trzy czołowe europejskie koncerny stoczniowe: hiszpańska Navantia, niemiecki TKMS oraz brytyjski Babcock chcą zaprojektować dla Wojska Polskiego fregaty wielozadaniowe o kryptonimie „Miecznik”. Przedstawiciele koncernów zapowiedzieli, że przedstawią Ministerstwu Obrony Narodowej projekty okrętów. Najlepszy z nich ma zostać wybrany na przełomie roku.

W lipcu konsorcjum PGZ-Miecznik, które tworzą Polska Grupa Zbrojeniowa SA, PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. i Remontowa Shipbuilding SA, podpisało z Inspektoratem Uzbrojenia umowę na budowę trzech fregat wielozadaniowych o kryptonimie „Miecznik”. Kontrakt o wartości około 8 mld zł to największe po 1989 roku zlecenie dla polskiej zbrojeniówki. Zgodnie z zapowiedziami ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka nowe okręty mają powstać według zagranicznej technologii, a zachodni partner zostanie wyłoniony spośród trzech stoczniowych koncernów. – Do końca listopada konsorcjum przygotuje trzy projekty koncepcyjne. Następnie, nie później niż na przełomie roku, zostanie wybrany najlepszy z nich – wyjaśniał pod koniec lipca szef MON-u.

Ministerstwo nie informowało do tej pory, które firmy znalazły się w finałowej trójce. W maju ogłoszono jedynie, że swój akces do programu „Miecznik” zgłosiło aż sześć zagranicznych podmiotów. Teraz karty zostały odkryte. Kilka dni temu trzy czołowe europejskie koncerny stoczniowe: hiszpańska Navantia, niemiecki TKMS oraz brytyjski Babcock ujawniły, że to właśnie one zostały zakwalifikowane przez MON do kolejnego etapu przetargu w sprawie budowy fregat wielozadaniowych.