Mamy złoto! Rewelacyjny bieg sztafety mieszanej

Na Stadionie Olimpijskim w Tokio po raz pierwszy zagrano „Mazurka Dąbrowskiego”. Wysłuchała go sztafeta mieszana 4x400 m, w której po złoto pobiegli: Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, szer. Justyna Święty-Ersetic i Kajetan Duszyński. Złote medale dostali także biegnący w półfinale: szer. Małgorzata Hołub-Kowalik, szer. Iga Baumgart-Witan i Dariusz Kowaluk.

Polacy zostali pierwszymi w historii igrzysk zwycięzcami nowej konkurencji – sztafety mieszanej 4x400 m. Z czasem 3 min 9,87 s poprawili swój rekord olimpijski i Europy uzyskany we wcześniejszym biegu półfinałowym. Biegnący na ostatniej zmianie w polskiej sztafecie Kajetan Duszyński wyprzedził na mecie o 0,34 s reprezentanta Dominikany i o 0,35 s rywala ze Stanów Zjednoczonych. Zaledwie 0,15 s zabrakło do miejsca na podium Holendrom. Biało-Czerwoni po pierwszej zmianie zajmowali trzecią pozycję. Biegnąca na drugiej zmianie Natalia Kaczmarek wyprowadziła polską sztafetę na drugie miejsce. Szer. Justyna Święty-Ersetic kończyła bieg na trzeciej pozycji. Jednak rewelacyjnie spisał się na ostatniej zmianie Duszyński. Na ostatnią prostą wybiegł tuż za prowadzącym Holendrem. 80 m przed metą wyprzedził go, a na kolejnych metrach powiększył przewagę nad goniącymi go rywalami.

Kolejne dni zmagań o medale

Sobota byłą ósmym, a niedziela dziewiątym dniem zmagań o medale Igrzysk XXXII Olimpiady. Mar. Agnieszka Skrzypulec i mar. Jolanta Ogar – żeglarki dzielnie walczące o medal w klasie 470 – w sobotę miały dzień wolny od regat, a w niedzielę rywalizowały w dwóch wyścigach. W tym pierwszym zajęły piątą lokatę, a w drugim czwartą. Po ośmiu z 11. rozegranych wyścigów Polki zajmują w klasyfikacji generalnej drugie miejsce. Po siódmym starcie zrównały się z nimi punktami Brytyjki Hannah Mills i Eilidh McIntyre, a po ósmym wyprzedziły je o jedno oczko. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, ze stratą dziewięciu punktów do Polek, zajmują Francuzki Camille Lecointre i Aloïse Retornaz. Sklasyfikowane na czwartej pozycji Szwajcarki Linda Fahrni i Maja Siegenthaler tracą już do liderek aż 27 oczek.

Siódmy wyścig na wodach zatoki Enoshima wygrały Brytyjki. Sześć sekund za nimi dopłynęły do mety Greczynki Ariadne Paraskevi Spanaki i Emilia Tsoulfa, 8 s do zwyciężczyń straciły Słowenki Tina Mrak i Veronika Macarol, 12 s reprezentantki Izraela, a 18 s Polki. Co istotne, naszym żeglarkom udało się wyprzedzić o 22 s załogę francuską. Ósmy wyścig wygrały Niemki Luise Wanser i Anastasiya Winkel. Drugie miejsce, ze stratą 47 s, zajęły Amerykanki Nikole Barnes i Lara Dallman-Weiss. Na trzeciej pozycji ukończyły wyścig Brytyjki (59 s straty do Niemek), na czwartej Polki (1 min 55 s), a na piątej Francuzki (2 min 5 s).

W weekend na Stadionie Olimpijskim w Tokio poza finałem z udziałem sztafety mieszanej 4x400 m Biało-Czerwoni nie walczyli o medale w żadnej konkurencji. Rywalizowali natomiast w zawodach kwalifikacyjnych. Najlepiej spisały się tu zawodniczki rzucające młotem. Wszystkie trzy awansowały do finału. Anita Włodarczyk awans do finału zapewniła sobie pierwszym rzutem – wynikiem 76,99 m ustanowiła najlepszy rezultat w kwalifikacjach. Szer. Malwina Kopron rzuciła 73 m 6 cm i zajęła ósmą pozycję, a Joanna Fiodorow – 10. (posłała młot na odległość 72 m 32 cm). Niestety, gorzej poszło w kwalifikacjach trójce naszych tyczkarzy. Awans do finału udało się uzyskać tylko jednemu z nich – Piotrowi Liskowi. Do czołowej dwunastki nie udało się natomiast zakwalifikować kpr. Pawłowi Wojciechowskiemu i Robertowi Soberze.

W sobotę awans do półfinału biegu na 400 m przez płotki wywalczyła natomiast szer. Joanna Linkiewicz, która wynikiem 54,93 s ustanowiła swój nowy rekord życiowy. Do tej samej fazy rywalizacji awansowali również w sobotę nasi biegacze na 800 m: szer. Mateusz Borkowski i mar. Patryk Dobek. Ten pierwszy był drugi w swojej serii, a marynarz finiszował jako trzeci. Natomiast w niedzielę ośmiusetmetrowcy walczyli już o awans do finału. Niestety, tylko jednemu z reprezentantów Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego udało się zakwalifikować do finału. Znakomicie taktycznie pobiegł w pierwszej serii Dobek, który na metę wbiegł na pierwszej pozycji. Z kolei Borkowski w drugiej serii zajął ostatnie, ósme miejsce.

Poza lekkoatletami i żeglarkami w weekend na olimpijskich arenach z reprezentantów Wojska Polskiego walczyli również sztangista szer. Bartłomiej Adamus i strzelczyni szer. Aneta Stankiewicz. Oboje są zawodnikami Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza Bydgoszcz. Adamus, najmłodszy zawodnik w finale w kategorii 96 kg, uplasował się na siódmej pozycji. W dwuboju uzyskał 360 kg (163 kg w rwaniu i 197 kg w podrzucie). Złoty medal zdobył Katarczyk Fares El-Bakh, który wynikiem 402 kg pobił rekord olimpijski. Natomiast Stankiewicz w kwalifikacjach strzelania z karabinu dowolnego 3x40 strzałów uplasowała się z dorobkiem 1167 pkt. na 16. pozycji. Ósma zawodniczka, ostatnia z kwalifikujących się do finału, Norweżka Jeanette Hegg Duestadm uzyskała 1171 oczek. Złoty medal zdobyła Szwajcarka Nina Christen, a srebro i brąz reprezentantki Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Julia Zykowa i Julia Karimowa.

23 finały

W poniedziałek na olimpijskich arenach odbędą się 23 finały. W dziesiątym dniu zmagań o medale w finale sprintu drużynowego w kolarstwie torowym (o godzinie 11.09) mogą wystąpić szer. rez. Marlena Karwacka i szer. rez. Urszula Łoś. Polskie kolarki o 8.30 rozpoczną starty w kwalifikacjach, o 9.50 odbędzie się I runda, a o 11.06 wyścig o brąz. Szansę na walkę w finale (o 8.50) ma również strzelec szer. Tomasz Bartnik, który o 4.30 rozpocznie kwalifikacje w konkurencji strzelanie z karabinu dowolnego 3x40 strzałów. Natomiast o godz. 2.00 rozpoczną się kwalifikacje w rzucie młotem – za awans do finału trzymajmy kciuki za mar. Wojciecha Nowickiego! Z kolei w sesji popołudniowo-wieczornej na Stadionie Olimpijskim o godz. 13.35 o awans do finału biegu na 400 m przez płotki będzie walczyć szer. Joanna Linkiewicz. W poniedziałek o awans do półfinału, a potem do finału rywalizować będą także reprezentanci Wojska Polskiego w zapasach. W stylu wolnym w kategorii 68 kg będzie walczyć st. szer. Agnieszka Wieszczek-Kordus, a w stylu klasycznym w kategorii 97 kg szer. Tadeusz Michalik. Wreszcie o 5.05 dziewiąty wyścig, a potem dziesiąty w klasie 470 rozpoczną mar. Agnieszka Skrzypulec i mar. Jolanta Ogar.