BohaterON - wyślij kartkę do powstańca

– To niezwykła inicjatywa społeczna przypominająca o polskich bohaterach – mówił podczas spotkania inaugurującego tegoroczną kampanię Piotr Mazurek, sekretarz stanu w kancelarii premiera. Z kolei Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, tłumaczył, dlaczego jego placówka wspiera kampanię. – Chcemy pokazać, że pokolenie żołnierzy AK jest jednym z najważniejszych w polskiej historii. Nie tylko cechowali się odwagą, patriotyzmem, zaangażowaniem i walczyli o wolną ojczyznę, lecz mieli także pomysł na to, jaką Polskę budować po wojnie. Chcemy, aby takie były kolejne pokolenia – wyjaśniał dyrektor MPW.

Już ponad milion kartek do powstańców warszawskich wysłano w ramach kampanii „BohaterON – Włącz Historię”. Właśnie ruszyła VI edycja tej akcji. Kartki można kupić online, dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc dla powstańców. Można też zgłaszać kandydatów do Nagrody BohaterON. Wyróżnienie jest przyznawane tym, którzy propagują wiedzę na temat historii Polski.

Kartki są dostępne on-line i kosztują 10, 50 lub 100 zł. Można je wysłać do konkretnego adresata (sylwetki powstańców są opisane na stronie internetowej akcji). Pisząc podziękowania, trzeba ograniczyć się do 25 słów. – To tyle ile można było umieścić w liście wysyłanym Harcerską Pocztą Polową działającą w czasie powstania – tłumaczyła Łesiuk-Krajewska. Wszystkie e-kartki zostaną wydrukowane i dostarczone powstańcom w tradycyjnej formie. – Można je wysyłać cały rok – podkreślali organizatorzy akcji.

Podczas poprzednich edycji wysłano ponad 1 mln kartek do bohaterów walk w stolicy, co trzecia pocztówka była adresowana do konkretnej osoby. – To jest fantastyczna akcja, co roku dzięki niej dostaję około 200 kartek, w których piszący dziękują mi za walkę o wolną Polskę – mówił Stanisław Wołczaski „Kazimierz”, uczestnik powstania.

Dochód ze sprzedaży kartek-cegiełek jest przeznaczany na pomoc dla powstańców, m.in. na obiady, środki higieny i ochrony osobistej, a nawet na remonty w domach kombatantów. Od początku akcji zebrano 1 mln 250 tys. złotych.

Agnieszka Łesiuk-Krajewska zaznaczyła, że także powstańcy pomagają. Z ich udziałem powstał kalendarz charytatywny, z którego dochód został przeznaczony na Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku.

W ramach kampanii są prowadzone także działania edukacyjne, m.in. akcja „BohaterOn w twojej szkole”. Zaangażowało się we nie około 900 tys. uczniów i kilka tys. nauczycieli. Wspiera je również Instytut Pamięci Narodowej. – Co roku organizujemy warsztaty i seminaria dla nauczycieli, pokazując, jak uczynić lekcje historii jak najbardziej interesujące, tak aby wiedza młodzieży o naszych dziejach była jeszcze większa – mówił dr Marek Kozubal z IPN.

W tym roku po raz trzeci zostaną przyznane Nagrody BohaterON im. Powstańców Warszawskich. Statuetki wręczane są osobom i instytucjom, które upowszechniają współczesną historię Polski i promują postawy patriotyczne. Kandydatów do poszczególnych kategorii wyróżnienia może zgłosić każdy. Formularz znajdziemy na stronie kampanii. Po wypełnieniu trzeba go przesłać razem ze zgodą kandydata na adres nagroda@bohateron.pl do 31 sierpnia.

Laureatów wybierze kapituła nagrody pod przewodnictwem Piotra Glińskiego, ministra kultury. Zasiadają w niej m.in. powstańcy, historycy i aktorzy –ambasadorowie kampanii. Wyróżnienie jest przyznawane w siedmiu kategoriach: instytucja, firma, nauczyciel, osoba publiczna, organizacja non profit, dziennikarz i pasjonat. W każdej z nich wręczane są złote, srebrne i brązowe BohaterONy.

Natomiast internauci mogę wybrać tych, którzy otrzymają Złote BohaterONy Publiczności. Głosować na swoich faworytów będzie można od 14 września do 14 października. Wszystkich nagrodzonych poznamy na uroczystej gali 25 października. Dotychczas nagrodą BohaterON wyróżniono 47 osób, firm i instytucji. W zeszłym roku statuetkę Brązowego BohaterONa w kategorii instytucja przyznano wojskom obrony terytorialnej.

Podczas konferencji zaprezentowano także nowy spot telewizyjny i radiowy promujący III edycję Nagrody BohaterONy i całą kampanię. Wystąpili w nim, wraz z powstańcem Januszem Gołuchowskim „Orwicz”, aktorzy, którzy są ambasadorami projektu: Magdalena Różczka, Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Maciej Zakościelny, Małgorzata Kożuchowska, Olga Bołądź, Karolina Gorczyca i Michał Czernecki. Spoty będą wyświetlane m.in. w telewizji, internecie, komunikacji miejskiej, pociągach oraz samolotach PLL LOT.

– Najważniejsi są ludzi, czyli nasi bohaterowie, chcemy się im ukłonić i podziękować za to, co zrobili – podkreśliła na konferencji Magdalena Różczka.

Więcej informacji o akcji, pocztówki i zasady zgłaszania kandydatów do nagrody znajdziemy na stronie www.bohateron.pl.