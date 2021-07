Terytorialsi pomagają poszkodowanym w powodziach

Żołnierze WOT wspierają mieszkańców, którzy ucierpieli w czasie ostatnich ulewnych deszczów i gwałtownych burz. Pracują w Małopolsce, na Podlasiu i Dolnym Śląsku. Usuwają powalone drzewa oraz oczyszczają tereny powstałych rozlewisk. Jutro kolejna grupa terytorialsów będzie umacniała wały przeciwpowodziowe na Warmii i Mazurach.

Dziś rano do akcji przeciwkryzysowych ruszyło kolejnych kilkudziesięciu terytorialsów. – Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym wnioski o pomoc wojska w sytuacjach szczególnych do ministra obrony kierują wojewodowie. A decyzje w takich przypadkach zapadają bardzo szybko – informuje płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy WOT. – Ponieważ dowódcy brygad OT biorą udział w odprawach zespołów zarządzania kryzysowego, to od razu wiemy, gdzie nasza pomoc potrzebna jest najbardziej – dodaje. Rzecznik WOT zaznacza jednocześnie, że w przypadku wszelkich akcji kryzysowych główną rolę odgrywa Państwowa Straż Pożarna, a wojsko wspiera strażaków w działaniach.

Na Dolnym Śląsku od kilku dni działają żołnierze 16 Brygady Obrony Terytorialnej. Dolnośląscy terytorialsi usuwali skutki podtopienia budynku, w którym znajduje się siedziba sądu w Lwówku Śląskim, a dziś w tej samej miejscowości pomagają w udrożnieniu kanałów wodnych i dopływów rzek. To nie wszystko. – Dziś rano skierowaliśmy 36 żołnierzy do pomocy w gminie Wleń w powiecie lwóweckim – mówi kpt. Renata Mycio, oficer prasowy 16 BOT. Mieszkańcy tej gminy, zwłaszcza Strzyżowca oraz Pilichowic, w ciągu niespełna tygodnia już cztery razy walczyli z podtopieniami. W szczytowym momencie fala powodziowa miała tam ponad trzy metry wysokości. Woda zniszczyła drogi, domy, zerwała mosty. Żołnierze będą oczyszczali ten teren i wspierali mieszkańców w porządkowaniu podtopionych posesji.