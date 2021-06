ORP „Błyskawica” z patronkami

Podczas uroczystości odczytane zostały okolicznościowe listy od prezydenta Andrzeja Dudy i ministra obrony Mariusza Błaszczaka. „ORP „Błyskawica” to symbol męstwa, nieustępliwości i waleczności polskich marynarzy. To okręt-legenda, który od pierwszego do ostatniego dnia wojny służył w Marynarce Wojennej RP, przynosząc chwałę polskiemu orężu i dumę wszystkim Polakom” — zaznaczył minister. Dodał też, że oddanie jednostki pod honorowy patronat córkom Raczyńskich, to doskonała okazja, by przypomnieć zasługi ich rodu. „Dziękuję paniom Katarzynie Raczyńskiej i Viridiannie Rey za kultywowanie wspaniałych tradycji polskiego oręża oraz niezwykłej historii rodziny, z której się panie wywodzą” — podkreślił minister Błaszczak.

W podobnym tonie wypowiedział się kadm. Piotr Nieć z Inspektoratu Marynarki Wojennej. — My, marynarze, jesteśmy dumni z faktu, że w dziejach Polski, w najtrudniejszych jej momentach, nigdy nie zabrakło ludzi w marynarskich mundurach. Pamięć ich dokonań na przestrzeni ponadwiekowych dziejów zawsze będzie nas obligowała do godnego prezentowania biało-czerwonej bandery, dumy z noszenia marynarskiego munduru, dumy ze służby i pracy dla morskiego rodzaju sił zbrojnych oraz dumy z tradycji i naszej historii – mówił.

ORP „Błyskawica” to najstarszy na świecie niszczyciel. Pełni funkcję muzeum i jednocześnie okrętu reprezentacyjnego polskiej marynarki. Jednostka została zbudowana w Wielkiej Brytanii. Do służby weszła w listopadzie 1937 roku. Wzięła udział w licznych walkach II wojny światowej – o Norwegię, w ewakuacji Dunkierki, w bitwie o Atlantyk. Osłaniała lądowanie aliantów w Normandii. Po wojnie okręt wrócił do kraju. W czynnej służbie pozostawał do 1975 roku. Dziś formalnie przynależy do 3 Flotylli Okrętów w Gdyni. Obie nowe patronki „Błyskawicy” mają ponad 80 lat, a mimo to czynnie działają na rzecz promocji polskiej historii i kultury. Zasiadają we władzach Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Tymczasem niedzielna uroczystość nie była jedyną, która towarzyszyła świętu marynarki wojennej. W Gdyni na okrętach podniesiona została wielka gala banderowa, a delegacje marynarzy złożyły kwiaty między innymi pod pomnikiem Polski Morskiej na skwerze Kościuszki. Dwa dni wcześniej w mieście odsłonięta została tablica upamiętniająca admirała floty Józefa Unruga, przedwojennego dowódcę floty, a we wrześniu 1939 roku dowódcę obrony wybrzeża.

Z kolei Świnoujście przy okazji święta gościło dwa okręty na co dzień stacjonujące w gdyńskim porcie wojennym – fregatę ORP „Gen. K. Pułaski” i niszczyciela min ORP „Kormoran”. Do służby został też włączony „Przemko” — ostatni z serii sześciu holowników, które w ostatnim czasie zasiliły polską marynarkę.

Święto marynarki wojennej od lat obchodzone jest w ostatnią niedzielę czerwca jako finał Święta Morza. Ono z kolei wywodzi się ze starych obrzędów kaszubskich. W kalendarzu pojawiło się w 1932 roku. Pierwsze uroczystości zorganizowane zostały w Gdyni z inicjatywy Andrzeja Wachowiaka, członka tamtejszego zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej.