Dzięsięciobój na 10-lecie

– 10. rocznicę utworzenia naszej brygady postanowiliśmy uczcić zawodami w dziesięcioboju żołnierskim – mówi mjr Piotr Tarkowski, szef Sekcji WF i Sportu w 1 Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych . – Są to zawody nowe, ale oparte na konkurencjach znanych żołnierzom, wielokrotnie sprawdzonych na różnych etapach szkolenia wojskowego. Z każdej konkurencji każdy żołnierz mógł uzyskać maksymalnie 10 punktów, stąd też nazwa imprezy „Żołnierz na dychę” – dodaje oficer.

REKLAMA

Nagrodą był puchar dowódcy, a w rywalizacji wzięły udział 15-osobowe drużyny z Dowództwa 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych z Inowrocławia, 49 Bazy Lotniczej z Pruszcza Gdańskiego oraz 56 Bazy Lotniczej z Inowrocławia. –Uczestnicy klasyfikowani byli w trzech kategoriach: mężczyźni do 35 lat, mężczyźni 36 lat i więcej oraz kobiety – open. Do klasyfikacji zespołowej liczone były wyniki 10 najlepszych żołnierzy z poszczególnych zespołów – mówi mjr Tarkowski. Zwodnicy sprawdzali się w 10 konkurencjach, m.in.: biegu zygzakiem, wspinaniu się po linie, biegu wahadłowym 10x10 m, skokach, podciąganiu się na drążku wysokim (mężczyźni), „brzuszkach”, rwaniu ciężarka, biegu na 1000 m. – Było bardzo gorąco, i to nie tylko ze względu na temperaturę powietrza. Rywalizacja była tak wyrównana, że o końcowych wynikach decydowała ostatnia konkurencja, czyli bieg na 1000 metrów – przyznaje mjr Tarkowski.

Zawody wygrała 56 Baza Lotnicza z Inowrocławia (843 pkt), drugie miejsce zajęło Dowództwo 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych (817 pkt), a trzecie – 49 Baza Lotnicza z Pruszcza Gdańskiego (801 pkt). Najlepsza wśród kobiet była por. Beata Kubicka z 56 Bazy, wśród mężczyzn do 35 lat ppor. Paweł Chmielewski z 49 Bazy, a powyżej 36 lat – st. chor. szt. Paweł Neskie z Dowództwa 1 BLWL.

1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych powstała w 2011 roku. Wówczas w jej skład weszła 49 Baza Lotnicza w Pruszczu Gdańskim, 56 Baza Lotnicza w Inowrocławiu, Dywizjon Rozpoznania Powietrznego oraz Centralna Grupa Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego. Rok później Dywizjon został przejęty przez 12 Bazę Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Nowo utworzona jednostka miała zajmować się przede wszystkim wsparciem walczących na lądzie żołnierzy, zabezpieczaniem z powietrza stanowisk dowodzenia, zadaniami transportowo-łącznikowymi i rozpoznawczymi. Śmigłowce z Pruszcza Gdańskiego i Inowrocławia od początku powstania 1 BLWL były też przeznaczone do zabezpieczenia przerzutu grup dalekiego rozpoznania i wojsk specjalnych. Mogą również prowadzić operacje poszukiwania i ratownictwa we wszystkich warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy.

1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych wyposażona jest w śmigłowce Mi-24, Mi-2 oraz W-3PL Głuszec. Żołnierze służący w jednostkach jej podległych to w dużej części wojskowi, którzy mają za sobą misje w Afganistanie i Iraku oraz wiele akcji bojowych. Przez kilkanaście zmian polskiego kontyngentu tworzyli Samodzielną Grupę Powietrzno-Szturmową w Afganistanie. Właśnie tam podczas najtrudniejszych zadań poznawali możliwości śmigłowców Mi-24 na nowo.

Od lipca 2015 roku Brygadą dowodzi gen. bryg. pil. Sławomir Mąkosa, pilot śmigłowców Mi-2.