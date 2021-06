Certyfikowani na start

Realizowany od 2017 roku program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” ma na celu m.in. kształtowanie postaw patriotycznych, przygotowanie młodzieży do ochotniczego pełnienia służby wojskowej oraz wsparcie systemu odbudowy zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP. W trakcie nauki w szkole średniej uczniowie CWKM przechodzą ujednolicone szkolenie wojskowe, także ze wsparciem kadry i infrastruktury wojska. Po zakończeniu edukacji mogą liczyć na przywileje związane z wstąpieniem w szereg armii. Są premiowani podczas naboru do wojskowych uczelni czy w szeregi wojsk obrony terytorialnej, mają też możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej.

12 dni szkolenia

Jak pokazują doświadczenia lat ubiegłych, ta ostatnia cieszy się największym powodzeniem. – W latach ubiegłych (I i II edycja CWKM) szkolenie w ramach SSP odbyło ponad 700 absolwentów. A tylko w tym roku chęć udziału w takim szkoleniu zadeklarowało ponad 1000 z ponad 3 tys. osób kończących edukację w szkole średniej – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”.

Wśród szkół, których oferta skróconej służy przygotowawczej cieszyła się największym zainteresowaniem, był Zespół Szkół nr 2 w Nowym Sączu. Tu zdecydowały się na nią 63 osoby. Wśród nich jest Krystian Stasianek, który przyznaje, że nauka w klasie wojskowej, gdzie zaliczył w sumie 185 godzin lekcyjnych przedmiotu „edukacji wojskowej”, bardzo dobrze przygotowała go do ewentualnej służby. Przekonał się o tym podczas zawodów i szkoleń, kiedy to nawet żołnierze byli pod wrażeniem jego wiedzy. Podczas edukacji w szkole średniej ukończył też kurs survivalowy, dowódców drużyn oraz kurs wychowawców.

– Wybrałem służbę przygotowawczą jako początek mojej przygody z armią, choć myślę, że będzie ona dla raczej przypomnieniem pewnych rzeczy niż nauką nowych. Konsekwentnie dążę do tego, by zostać żołnierzem Wojska Polskiego. Złożyłem dokumenty do Akademii Wojsk Lądowych i po służbie przygotowawczej planuję stawić się na egzaminach we Wrocławiu – mówi Krystian Stasianek.

Spore zainteresowanie odbyciem służby przygotowawczej odnotowały też: Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Edukacji Mundurowej WSFiZ w Ełku (44 absolwentów), Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu (33), LO Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach (27), I LO PUL w Wołominie (25), XXV LO w Krakowie (24) oraz Zespół Szkół Technicznych w Toruniu (22).

– W naszej szkole spośród czterech klas CWKM i około 100 absolwentów, ponad połowa zdecydowała się na odbycie skróconej służby przygotowawczej. Wśród pozostałych byli też kandydaci na studia wojskowe oraz ci, którzy albo zgłosili się do terytorialnej służby wojskowej, albo z racji wieku są już w niej od jakiegoś czasu – przyznaje ppor. Konrad Dziekanowski, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w XIV LO im. Zbigniewa Herberta w Lublinie i od ponad czterech lat żołnierz terytorialnej służby wojskowej 2 Lubelskiej Brygadzie OT.

Absolwenci – ochotnicy będą pierwszymi, którzy przejdą służbę według skróconego 12-dniowego programu. Ich szkolenie rozpocznie się w wakacje w centrach szkolenia, szkołach podoficerskich, ośrodkach szkolenia oraz wytypowanych jednostkach wojskowych. Czekają ich zajęcia m.in. z taktyki, łączności czy strzeleckie. W sumie 86 godzin, w tym 77 praktycznych. Szkolenie zakończy egzamin oraz przysięga wojskowa. Po niej staną się żołnierzami rezerwy.

Być terytorialsem

Wśród tegorocznych absolwentów nie zabrakło także i tych, którzy zdecydowali się na wstąpienie w szeregi wojsk obrony terytorialnej. – Spośród absolwentów I i II edycji programu 200 zostało terytorialsami. W tym roku mamy kolejnych ponad 100 chętnych, którzy wybrali właśnie taki sposób na wojsko – mówi ppłk Krzyżanowski.

Na terytorialną służbę wojskową zdecydowała się np. większość tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej. – Trzecią edycję CWKM skończyły u nas 22 osoby. 12 z nich (ponieważ już wcześniej osiągnęły pełnoletniość) jest już w szeregach 12 Wielkopolskiej Brygady OT, a kolejne, które dopiero niedawno skończyły 18 lat, już w wakacje odbędą 16-dniowe szkolenia. Ci, którzy zdecydowali się na TSW, chcą na razie łączyć wojsko z pracą zawodową lub studiami. Niemniej jednak, jeśli ich wybór się zmieni, jako absolwenci CWKM, będą mieli otwartą drogę do wojska – mówi Marek Idaszek, koordynator klas wojskowych w tej placówce.

Nie wiadomo jeszcze, ilu absolwentów ubiega się o zostanie podchorążym wojskowej uczelni. Rekrutacja wciąż trwa, a egzaminy zaplanowane zostały na początek lipca. – Indeks wojskowych akademii otrzymało już ponad 100 absolwentów I i II edycji CWKM. W tym roku musimy jeszcze trochę poczekać na pełne dane. Przyjmujemy jednak, że ponad 30% tegorocznych absolwentów związało się bądź zamierza się związać z mundurem żołnierza Wojska Polskiego – zauważa ppłk Krzyżanowski.

Już po wakacjach w szkołach średnich w całej Polsce wystartuje V edycja Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Stopniowo program ten będzie wygaszany przez powstałe w 2020 roku oddziały przygotowania wojskowego – docelowe rozwiązanie edukacyjne dla młodzieży zainteresowanej szkoleniem wojskowym. Oba programy dla młodzieży są koordynowane przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.