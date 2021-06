Grupy niszczycieli czołgów

Drużyna wojsk obrony terytorialnej obsadziła punkt kontrolny na skraju miejscowości Kijewo pod Toruniem, na polnym trakcie prowadzącym do drogi wojewódzkiej nr 250. W pewnym momencie zaczęły zbliżać się do niego znaczące siły nieprzyjaciela. Najpierw były to pojazdy zwiadu, potem piechota wraz z trzema czołgami T-80.

Dwa wrogie czołgi trafiono rakietami wystrzelonymi stromotorowo, oznacza to, że uderzyły one w cel z góry, atakując najsłabsze miejsce każdego pojazdu, czyli jego komorę silnika oraz górę wieży. Trzeci z pocisków, ze względu na to, że cel znacząco zbliżył się do stanowisk ogniowych, wystrzelono wprost w czołg, trafiając w podstawę wieży.



Film: DWOT

Zaprezentowana dzisiaj na poligonie w Kijewie taktyczna potyczka była elementem wieńczącym pierwszy w Siłach Zbrojnych RP kurs dla instruktorów, techników uzbrojenia i operatorów systemu przeciwpancernego Javelin. W kursie wzięło udział 60 terytorialsów. Podczas szkolenia po raz pierwszy w historii Wojska Polskiego przeprowadzono bojowe strzelanie tymi amerykańskimi pociskami przeciwpancernymi.

Obserwujący strzelanie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podkreślał, że wprowadzenie do służby rakiet Javelin odbywa się w ramach modernizacji armii i wzmacniania zdolności do obrony kraju. Tę broń – jak zapowiadał minister – dostaną jednostki obrony terytorialnej ulokowane na wschodniej ścianie Polski.

Szef MON-u zaznaczył, że WOT sprawdzają się w powierzonych zadaniach, nie tylko obronnych. – Terytorialsi już nieraz dowiedli, że powołanie nowego rodzaju sił zbrojnych było potrzebne. Chyba każdy spotkał na swojej drodze żołnierza w oliwkowym berecie zmagającego się ze skutkami klęsk żywiołowych, niosącego pomoc potrzebującym – mówił Mariusz Błaszczak.

Dowódca WOT-u gen. dyw. Wiesław Kukuła zapowiedział, że formacja w najbliższym czasie będzie znacząco zwiększać swoje możliwości zwalczania środków opancerzonych nieprzyjaciela. – W brygadach wojsk obrony terytorialnej powstaną specjalne, zadaniowe struktury przeciwpancerne – grupy niszczycieli czołgów (GNC). Będą one wyposażone nie tylko w rakiety przeciwpancerne Javelin, lecz także w drony, broń wielkokalibrową. W składzie GNC będą również saperzy – mówił gen. Kukuła. Zapowiedział, że pierwszą jednostką, w której zostanie utworzona grupa niszczycieli czołgów, będzie 4 Warmińsko-Mazurska Brygada OT.

Szef terytorialsów podkreślał, że na początku GNC będą funkcjonowały tylko na poziomie batalionów lekkiej piechoty i dowódca batalionu będzie ich dysponentem. Z czasem planowane jest utworzenie GNC poziomu brygadowego, których dysponentem będzie dowódca brygady. – Będzie to się wiązało z innym typem broni przeciwpancernej, w tym pociskami o znacznie większym zasięgu niż mają Javeliny – zapowiedział generał.