Krwiodawcy w mundurach

Krew to lek ratujący życie, którego nie da się niczym zastąpić, dlatego każda oddana jednostka jest tak ważna. Warto o tym pamiętać szczególnie dziś, w Światowym Dniu Krwiodawcy. Doskonale rozumieją to żołnierze, z których wielu od lat angażuje się w akcje krwiodawstwa. Honorowe oddawanie krwi było też jednym z elementów zaangażowania wojska w walkę z pandemią COVID-19.

REKLAMA

„SpoKREWnieni służbą”

Wojsko i poszczególne jednostki organizują też wiele akcji oddawania krwi. Najważniejszą z nich i najbardziej rozpowszechnioną jest „SpoKREWnieni służbą”. Celem tej kampanii jest zachęcenie żołnierzy i pracowników wojska do honorowego oddawania krwi oraz pozyskanie jak największej ilości krwi dla placówek medycznych.

W akcji biorą udział żołnierze, wojskowi studenci i pracownicy wojska. W tym roku kampanię po raz czwarty zainaugurował minister Mariusz Błaszczak. – Żołnierze Wojska Polskiego stoją na straży Rzeczypospolitej Polskiej, ale też są zawsze gotowi do tego, żeby nieść pomoc potrzebującym – zaznaczył szef MON 1 marca podczas rozpoczęcia akcji w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Pierwsza zbiórka odbyła się przed siedzibą resortu obrony, gdzie zaparkował mobilny punkt poboru krwi z Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Podobne zbiórki krwi organizowano w jednostkach wojskowych w całym kraju, m.in. w 15 Brygadzie Zmechanizowanej, wojskach obrony terytorialnej, 18 Dywizji Zmechanizowanej, a także w wojskowych centrach krwiodawstwa.

Wojsko po raz pierwszy wzięło udział w akcji „SpoKREWnieni służbą” w 2018 roku. Wówczas krew oddawali przedstawiciele służb mundurowych podległych MON oraz MSWiA. Zebrano prawie 7 tys. litrów krwi, w tym ponad 2 tys. litrów oddali żołnierze i pracownicy resortu obrony. Rok później w ramach tej inicjatywy żołnierze oddali ponad 5 tys. litrów krwi.

W 2020 roku ze względu na walkę z pandemią koronawirusa ogólnopolska zbiórka krwi miała szczególne znaczenie, wojsko zebrało wówczas przeszło 12 600 litrów krwi. W tym roku do 31 maja oddano 7181 litrów krwi, czyli łącznie zebrano około 32 tys. litrów w ramach całej akcji.

Przykład idzie z góry

To nie jedyna akcja krwiodawstwa w armii, np. jesienią 2018 roku w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości Stowarzyszenia HDK Legion i Wojskowy Instytut Wydawniczy zainicjowali „Niepodległą mamy we krwi”. – Akcja podkreśla rolę wojska i żołnierzy, którzy na co dzień angażują się w krwiodawstwo – tłumaczyła wówczas Izabela Borańska-Chmielewska, redaktor naczelna „Polski Zbrojnej”. W akcję włączyło się ponad 1660 osób, które m.in. w mobilnych punktach krwiodawstwa na patriotycznych piknikach oddały łącznie ponad 830 litrów krwi.

– Przykład idzie z góry, krew oddają dowódcy i generałowie, za nimi żołnierze zawodowi i podchorążowie – zaznacza st. sierż. Kowalewski. Ambasadorem akcji „Niepodległą mamy we krwi” był gen. dyw. Jarosław Gromadziński, dowódca 18 DZ. – Oddawanie krwi to prosta rzecz, a może komuś uratować życie! – apelował generał.

Wśród jednostek i instytucji wyróżniających się w kwestii krwiodawstwa jest m.in. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Podchorążowie tej uczelni w ubiegłym roku oddali honorowo 1657 litrów krwi. Najbardziej aktywni z nich otrzymali „Serca Legionu”, wyróżnienia Klubu HDK Legion, przyznane za wspieranie społeczeństwa w czasie pandemii.

Uczelnia dostała także nagrodę przechodnią „Feniks – Dar Życia” przyznawaną przez „Legion” jednostkom wojskowym i ich dowódcom angażującym się w promowanie idei krwiodawstwa. Otrzymały ją dotąd m.in. oddział HDK działający przy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu oraz Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu.

Krew w pandemii

Honorowe krwiodawstwo było też jednym z elementów zaangażowania wojska w walkę z pandemią COVID-19. Kiedy w Polsce wybuchła epidemia koronawirusa, wzrosła liczba hospitalizowanych. Krwi potrzebowali zarówno zarażeni COVID-19, jak i pacjenci innych oddziałów szpitalnych. Niestety, jednocześnie wiele osób przebywało na kwarantannie lub chorowało na COVID-19 i brakowało dawców krwi.

Odpowiadając na apele szpitali i centrów krwiodawstwa, żołnierze i pracownicy wojska oddawali życiodajny płyn m.in. na wojskowych uczelniach, w Żandarmerii Wojskowej, jednostkach podległych Dowództwu Generalnemu RSZ i Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej. Łącznie w zeszłym roku od początku wybuchu pandemii żołnierze oddali 11 400 litrów krwi.

Z inicjatywy Szkoły Podoficerskiej Sonda w Zegrzu i Toruniu organizowano „wojskowy Hot450Challenge” aby zachęcić innych do honorowego krwiodawstwa. Każdy, kto oddał krew, zamieszczał swoje zdjęcie z donacji w mediach społecznościowych i oznaczał je hasztagiem #Hot450Challenge oraz zapraszał do udziału kolejne jednostki czy instytucje. W akcji wzięli udział żołnierze i pracownicy m.in. z dowództwa WOT i brygad WOT, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu czy 18 Dywizji Zmechanizowanej.

Osocze oddali m.in. specjalsi z gliwickiej jednostki Agat, którzy wyzdrowieli po zakażeniu koronawirusem.

Ponadto wojskowi, którzy wyzdrowieli po przejściu koronawirusa, oddawali osocze. Zawarte w nim przeciwciała pomagały chorym na COVID-19. Na jesieni 2020 roku resort obrony rozpoczął akcję „Pokonałeś koronawirusa – oddaj osocze”. O donacje apelował minister Błaszczak i gen. Jarosław Mika, dowódca generalny RSZ, który był jednym z pierwszych żołnierzy zakażonych koronawirusem w Polsce i po wyzdrowieniu oddał osocze.

– Krew to życiodajny lek ratujący życie i zdrowie. Nie da się jej niczym zastąpić, wyprodukować, nie można jej też kupić w żadnym sklepie, dlatego każda jednostka oddanej krwi jest tak ważna – podkreśla st. sierż. Kowalewski.