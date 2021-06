„Baltic Fortress”: MJR działa na Litwie

Cel: osłona obszarów morskich Litwy, w tym strategicznego portu w Kłajpedzie, oraz zapobieżenie desantowi. Pododdziały Morskiej Jednostki Rakietowej biorą udział w ćwiczeniach „Baltic Fortress ’21”, które stanowią element manewrów „Baltops 50”. Polscy żołnierze ściśle współpracują m.in. z portugalską piechotą morską.

W tym roku ćwiczenia „Baltic Fortress” prowadzone są na litewskich wodach Bałtyku, ale też na Mierzei Kurońskiej i w okolicach Kłajpedy. Bierze w nich udział kilka tysięcy żołnierzy z państw bałtyckich, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Kanady. Silna jest także reprezentacja Wojska Polskiego. Na morzu od kilku dni operują dwa trałowce z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, które na czas manewrów dołączyły do Baltronu – dywizjonu sił przeciwminowych skupiającego okręty z Litwy, Łotwy i Estonii. Poszukują min, prowadzą strzelania, odpierają też symulowane ataki przypuszczane z szybkich łodzi motorowych.

Na Litwę dotarł też moduł bojowy Morskiej Jednostki Rakietowej. Został on przerzucony wprost z Estonii, gdzie przez ostatnie tygodnie uczestniczył w ćwiczeniach „Spring Storm 21”. – Po pododdziały MJR wysłaliśmy dwa nasze okręty transportowo-minowe, OORP „Kraków” i „Poznań”. Wcześniej to właśnie one przerzuciły marynarzy i sprzęt z Gdyni do Estonii – informuje kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski, rzecznik prasowy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. – W ten sposób po raz kolejny przetestowaliśmy możliwość łączenia zdolności operacyjnych różnych jednostek marynarki wojennej, zarówno tych lądowych, jak i morskich – dodaje.