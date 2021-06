Jacht i menażki od wojska

Powojskowe mienie mogą otrzymać jednak tylko określone grupy osób. Zgodnie z obowiązującymi przepisami są to: organizacje pozarządowe, które realizują m.in. zadania związane z obronnością państwa i działalnością Sił Zbrojnych RP, państwowe jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, muzea, państwowe szkoły i uczelnie publiczne.

Nieodpłatne przekazywanie mienia Skarbu Państwa zbędnego armii to jedna z form wsparcia partnerów społecznych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Pomoc tego rodzaju jest udzielana w oparciu o ustawę o Agencji Mienia Wojskowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyposażenie, niewykorzystywane już przez żołnierzy, może zyskać drugie życie i z powodzeniem służyć np. do organizowania poza armią szkoleń obronnych czy innych przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem.

Stowarzyszenie Jednostki Strzeleckiej z Włocławka z powojskowego mienia pozyskało m.in. łódź motorową. Strzelcy przywrócili ją do pełnej sprawności. Fot. JS 4051 Włocławek

Peleryny, manierki, stalowe niezbędniki, zasobniki desantowca, namioty do kuchni polowej, a nawet jacht żaglowy Omega z 1996 roku – to tylko kilka z 57 pozycji, które w ramach nieodpłatnego przekazania mienia Skarbu Państwa mogą otrzymać m.in. organizacje proobronne i szkoły prowadzące klasy wojskowe. Nabór wniosków od zainteresowanych trwa do 15 czerwca.

REKLAMA

Takie akcje odbywają się cyklicznie. W tym roku w ofercie były już m.in. noktowizory i noże spadochronowe, a także instrumenty muzyczne. Do wzięcia była również lokomotywa spalinowa N-T LS 150, o którą ubiega się Parowozownia Gniezno. Stowarzyszenie zajmuje się ochroną, popularyzacją i udostępnianiem Parowozowni, odnawia jej teren i gromadzi zabytki techniki kolejowej. – Obecnie posiadamy m.in. dwie lokomotywy, wagon, dźwig torowy. Cały czas jednak szukamy taboru kolejowego, który mógłby wzbogacić naszą ekspozycję. Dlatego wystąpiliśmy z wnioskiem o przekazanie powojskowej lokomotywy – mówi Patryk Kuliński, prezes zarządu Stowarzyszenia – Parowozownia Gniezno. Jeśli Stowarzyszenie ją otrzyma (posiedzenie komisji odbędzie się pod koniec czerwca), jego przedstawiciele rozważą wykorzystanie jej jako sprzętu ruchomego – w zależności od stanu technicznego i koniecznych nakładów finansowych.

Komu przypadnie mienie?

Tymczasem kolejni zainteresowani mogą składać wnioski w trzecim tegorocznym naborze. W ofercie jest w sumie 57 pozycji. Część z nich to elementy wyposażenia, które mogą być dalej wykorzystywane poza resortem obrony narodowej. To np. niemal pół tysiąca peleryn, ponad 1000 manierek i 2,5 tys. menażek aluminiowych, ponad 400 niezbędników stalowych, łopaty saperskie i łopatki piechoty, namioty do kuchni polowej, zasobniki desantowca, niemal 70 par wojskowych trzewików, a nawet jacht żaglowy Omega z 1996 roku.

Zasobniki desantowe, które otrzymała Jednostka Strzelecka 4051 z Włocławka w ramach nieodpłatnego przekazywania mienia zbędnego armii. Fot. JS 4051 Włocławek

Część asortymentu, ze względu na długotrwałe przechowywanie w magazynach lub brak swojej pierwotnej funkcjonalności, jest przeznaczona na cele muzealne. Tak jest w przypadku lornetek do obserwacji nocnej, bagnetów z pochwą, noży minerskich składanych i noży saperskich oraz kompasów artyleryjskich z lat 1958–1986.

Na wnioski od zainteresowanych Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” czeka do 15 czerwca. Można je przesłać elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub wysłać pocztą tradycyjną (na adres: Dyrektor Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa. Z dopiskiem na kopercie „wniosek o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego, nabór wniosków nr 3/2021/BdsPZŻR).

Każdy kto będzie składał wniosek, musi szczegółowo udokumentować rodzaj prowadzonej działalności, w tym także inicjatywy, przedsięwzięcia czy projekty związane z obronnością lub bezpieczeństwem, zrealizowane w ciągu ostatnich dziesięciu lat. We wniosku muszą się także znaleźć informacje o przebiegu dotychczasowej współpracy z MON-em oraz celu, na jaki zostanie przeznaczone otrzymane mienie.

Po zakończeniu naboru nadesłane wnioski zostaną przeanalizowane przez Komisję do spraw przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa. Poza wymogami formalnymi (m.in. termin złożenia dokumentów, niezbędne załączniki) Komisja oceni wnioski także pod kątem merytorycznym. Pod uwagę będą brane m.in. potrzeby Sił Zbrojnych – tu najwyżej będą punktowane wnioski szkół prowadzących klasy mundurowe o profilu wojskowym oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz obronności państwa. Premiowana będzie też działalność wnioskodawcy szczególnie w zakresie: podnoszenia umiejętności obronnych w społeczeństwie, wspierania edukacji uczniów klas mundurowych czy zadań wojsk obrony terytorialnej, a także rozwijania aktywności fizycznej w dyscyplinach sportu przydatnych w wojsku.

– Istotną zmianą w tegorocznej ocenie wniosków jest dodanie punktacji za charakter działalności prowadzonej przez wnioskodawcę (z uwzględnieniem asortymentu zawartego w ogłoszeniu). Jeśli zatem w wykazie zbędnego mienia znajdą się instrumenty muzyczne, to dodatkowe punkty dostanie np. orkiestra działająca przy OSP. Takie rozwiązanie poszerza katalog beneficjentów i jest korzystne szczególnie dla tych, którzy nie zajmują się działalnością proobronną – informuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Przy ocenie merytorycznej będzie się liczyć także cel pozyskiwania mienia. Zapunktują ci, którzy planują wykorzystać je w szkoleniu lub edukacji obronnej, promocji służby wojskowej, w tym WOT-u, wspieraniu i doskonaleniu umiejętności żołnierzy rezerwy czy wsparciu przedsięwzięć aktywizujących społeczeństwo do budowy obywatelskiego zaplecza Sił Zbrojnych RP.

Ostateczna decyzja do kogo trafią oferowane przedmioty zostanie ogłoszona w ciągu 60 dni na portalu gov.pl, licząc od daty zakończenia naboru wniosków.

Szczegóły ogłoszenia i dokładny opis asortymentu są dostępne na stronie, a wzór wniosku można pobrać tutaj.