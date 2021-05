Kolejne OPW już od września

Nowe szkoły w programie

Do grona 130 szkół prowadzących OPW wkrótce dołączą kolejne. – Nabór trwał do 31 marca tego roku. Program jest atrakcyjny dla szkół, więc zainteresowanie było bardzo duże. Wpłynęło 113 wniosków. Od razu jednak było wiadomo, że tylko 20 placówek otrzyma zezwolenia, bo taki limit ustalił minister obrony narodowej, biorąc pod uwagę możliwości szkoleniowe wojska, lokalizację jednostek wojskowych czy pieniądze przeznaczone na ten cel w budżecie – wyjaśnia ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Szkoły musiały spełnić też określone wymagania, m.in. mieć doświadczenie we współpracy z wojskiem oraz nauczycieli przygotowanych do prowadzenia zajęć z zakresu obronności i bezpieczeństwa.

Na liście 20 szkół, które we wrześniu otworzą oddziały przygotowania wojskowego, są m.in. II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie, Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku czy Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki – Studium Przedsiębiorczości MAGO w Bielsku-Białej.

Ta ostatnia placówka (nazywana „Szkołą kadetów”), choć dotąd nie uczestniczyła w programach edukacyjnych MON-u, może się pochwalić dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu klas mundurowych: policyjnych i wojskowych. Kształcenie uczniów prowadzi w oparciu o autorskie programy, przygotowane we współpracy także z ministerstwem obrony. – Nasza kadra to m.in. emerytowani żołnierze z wojsk lądowych, specjalnych, uczestnicy misji zagranicznych. Dzięki temu praktyczne zajęcia z uczniami odbywają się u nas co tydzień. Młodzież w ramach zajęć szkolnych bierze udział w kursach samoobrony, pierwszej pomocy, strzeleckich, wspinaczkowych, dodatkowo chętni mogą skorzystać z bogatej oferty kursów, np. spadochronowych czy płetwonurkowych – mówi kpt. rez. Mirosław Bieniawski, specjalista z zakresu szkolenia mundurowego w bielskiej szkole. Placówka regularnie współpracuje z m.in. 18 Batalionem Powietrznodesantowym, 12 Brygadą OT, Akademią Wojsk Lądowych, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. – Jesteśmy postrzegani jako jedna z lepszych szkół na Podbeskidziu. Bazując na naszym doświadczeniu, postanowiliśmy zrobić kolejny krok i złożyć wniosek o otwarcie OPW. Chcemy jeszcze bardziej uatrakcyjnić naszą ofertę edukacyjną, a ponadto dać absolwentom możliwość skorzystania z przywilejów programu, skróconej służby przygotowawczej czy dodatkowych punktów podczas rekrutacji do wojska – przyznaje kpt. rez. Bieniawski. I dodaje, że rekrutacja ruszy dopiero za kilka dni, ale już zgłaszają się pierwsi chętni do nowej klasy.

Grunt to dobra komunikacja

Podobnie jest w I Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce. Choć w ciągu ostatnich pięciu lat próbowano tu otworzyć klasy wojskowej, ostatecznie okazywało się, że liczba chętnych jest zbyt mała. W tym roku szkoła powróciła do pomysłu. – Zanim jednak złożyliśmy wniosek o otwarcie OPW, postanowiliśmy sprawdzić, czy jest zainteresowanie taką ofertą. Przeprowadziliśmy ankiety wśród uczniów klas ósmych lokalnych szkół podstawowych i gdy okazało się, że jest sporo chętnych, postanowiliśmy podjąć starania o utworzenie OPW. Udało nam się uzyskać pozwolenie. Mamy kontakt z potencjalnymi kandydatami i będziemy ich informować o tym, że lada dzień mogą do nas składać dokumenty – mówi dyrektor Wioletta Januszkiewicz.

W przyszytym tygodniu, gdy uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej i szkoły zostaną otwarte, przedstawiciele liceum z Hajnówki będą też odwiedzać młodzież z placówek w Bielsku Podlaskim. – Od tego roku zostało uruchomione bezpośrednie połączenie kolejowe między Hajnówką a Bielskiem Podlaskim. Liczymy, że dzięki takiemu udogodnieniu, naszą prestiżową ofertą będzie też zainteresowana młodzież z tego miasta – dodaje Januszkiewicz.

Choć dla szkoły będzie to pierwszy krok na drodze współpracy z MON-em, to – jak przyznaje dyrektor – tematyka wojskowości nie jest uczniom obca. Od dawna biorą oni udział w konkursach dotyczących wojska i obronności, a dzięki współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Bielsku Podlaskim, podczas nauki zdalnej uczniowie mieli zajęcia online z przedstawicielami WKU. W chwili przystąpienia do programu szkoła planuje też zacieśnić współpracę z lokalną jednostką wojsk obrony terytorialnej. – Cieszymy się, że nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w tym elitarnym programie nauki pod czujnym okiem profesjonalistów. Patrzymy na to wszystko z wielkim optymizmem – podkreśla dyrektor liceum z Hajnówki.

Poza przywilejami dla uczniów udział w programie oznacza też korzyści dla samych szkół. Mogą one liczyć m.in. na współpracę z jednostką patronacką i wsparcie podczas szkolenia wojskowego, zwiększone subwencje oświatowe z MEN-u oraz dotacje z MON-u (na zakup ubioru ucznia, specjalistycznego wyposażenia, budowę strzelnic i działanie takiej klasy). Takie wsparcie finansowe jako jedna z pierwszych placówek otrzymał w marcu Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie.

We wrześniu 2021 roku rekrutacja do OPW obejmie 150 klas pierwszych (130, na których utworzenie MON wydało już zgodę w 2020 roku, i 20 nowych). W sumie w nadchodzącym roku szkolnym w całej Polsce takich klas będzie działało 280 (150 pierwszych i 130 drugich). MON planuje sukcesywnie zwiększać limity tak, aby do 2024 roku powstało 330 OPW.

Program Oddziałów Przygotowania Wojskowego jest koordynowany przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.