Wyścig zbrojeń nie ustaje

W ubiegłym roku najwięcej na zbrojenia wydały USA – 778 mld dolarów, na drugim miejscu znalazły się Chiny – 252 mld dolarów, a na trzecim Indie, które wydały na wojsko prawie 73 mld dolarów – czytamy w najnowszym raporcie Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI). Polska z budżetem obronnym 13 mld dolarów awansowała na 19. pozycję.





Pod koniec kwietnia Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) opublikował kolejny raport – ukazują się one od 1969 roku – o globalnych wydatkach zbrojeniowych. Dokument przedstawia analizę dotyczącą 2020 roku i pokazuje, że mimo kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, światowy wyścig zbrojeń nie słabnie. W ubiegłym roku globalne wydatki zbrojeniowe wyniosły 1,981 biliona dol., a to oznacza nie tylko wzrost w stosunku do 2019 roku o 2,6%, lecz także najwyższą kwotę w historii badań obronnych prowadzonych przez SIPRI.

Podobnie jak we wszystkich poprzednich raportach, niekwestionowanym liderem w wydatkach na broń i sprzęt wojskowy są Stany Zjednoczone. W 2020 roku USA przeznaczyły na ten cel 778 mld dol., czyli o 4,4% więcej niż w 2019 roku. Na drugim miejscu zestawienia znalazły się Chiny, z budżetem obronnym na poziomie 252 mld dol. (o 1,9% więcej niż w 2019 roku).