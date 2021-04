Wojskowa gala MMA – to już dziś!

W kategorii do 73 kilogramów zmierzą się szer. Robert Wróblewski z 2 Ośrodka Radioelektronicznego i st. szer. Hubert Sulewski z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Szanuję swojego rywala, bo w tym sporcie może zdarzyć się wszystko. Jedna chwila, jedno małe potknięcie i można przegrać. Ale obiecuję, że w piątek posypią się gromy – zapewnia szer. Wróblewski. – Mój rywal to bardzo mocny zawodnik. Wywodzi się z taekwondo, więc pewnie będzie dużo kopał, myślę, że trzeba będzie wykorzystać jego słabości – mówi z kolei żołnierz WOT-u.

Masternak, Jóźwik, Sulewski – to tylko niektóre nazwiska, jakie widnieją na karcie walk Mistrzostw Wojska Polskiego w Walce w Bliskim Kontakcie. Start – dziś wieczorem. Żołnierze stoczą siedem pojedynków MMA, odbędzie się też walka bokserska. Wydarzenie będzie transmitowane na kanale TVP Sport o godz. 19.00. Nie możecie tego przegapić!

St. szer. Sulewski nie jest jedynym terytorialsem, który stawi się dziś w oktagonie. W sumie najmłodszy rodzaj sił zbrojnych będzie reprezentowało czterech wojskowych. Oprócz żołnierza z 1 BOT w akcji zobaczymy szer. Pawła Żyglińskiego z 13 Brygady Obrony Terytorialnej, pojedynek stoczą także szer. Sara Jóźwiak z 12 Brygady OT i szer. Agata Wasiluk z 8 Brygady OT. – Jedno jest pewne, w tym starciu zwycięży WOT – śmieje się płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy terytorialsów.



Film: szer. Sara Jóźwiak / 12 BOT

W oktagonie stawi się też silna reprezentacja 18 Dywizji Zmechanizowanej. Będą to szer. Błażej Majdan, szer. Adam Okniński i st. szer. Sylwester Miller. – To dwóch pancerniaków i góral. Przygotowywali się do tej gali bardzo długo, trenowali nawet pod okiem samego Jana Błachowicza, zawodnika UFC, więc zapewniam: będzie się działo! – mówi mjr Przemysław Lipczyński, oficer prasowy 18 DZ.

Natomiast 12 Dywizję Zmechanizowaną będzie reprezentował kpr. Michał Piwowarski, a 11 Dywizję Kawalerii Pancernej – st. szer. Adam Smulski. W akcji zobaczymy również st. kpr. pchor. Dawida Ryka z Akademii Wojsk Lądowych, szer. Przemysława Dzwoniarka z 1 Pułku Saperów, „Zapasa” z Jednostki Wojskowej Nil, a także st. szer. Krzysztofa Kończalskiego i st. szer. Seweryna Kirschhiebla z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

W sumie podczas Mistrzostw Wojska Polskiego w Walce w Bliskim Kontakcie odbędzie się siedem pojedynków w formule MMA. Ale to nie wszystko. Organizator zaplanował również tzw. super fight. Wówczas odbędzie się walka bokserska, w której stawi się m.in. jeden z najlepszych polskich bokserów – szer. Mateusz Masternak z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. – Tego jeszcze nie było, „Master” w oktagonie – żartował na swój temat podczas rozmowy z „Polską Zbrojną”. Jego przeciwnikiem będzie szer. Bartosz Barczyński z 6 Brygady Powietrznodesantowej.



Film: MON

Swój udział w wydarzeniu, choć w nieco innym charakterze, potwierdził Doniu. Podczas gali raper i plut. Tomasz Rożniatowski, weteran z Afganistanu, wykonają utwór „Walkę mamy we krwi”.

Mistrzostwa Wojska Polskiego w Walce w Bliskim Kontakcie odbędą się w 33 Bazie Lotnictwa Transportowego. Z powodu epidemii wydarzenie odbędzie się bez udziału publiczności. Kibice mogą jednak obejrzeć galę w telewizji. Transmisja rozpocznie się o godzinie 19.00 na kanale TVP Sport.

Karta walk:

1. MMA 75 kg – szer. Paweł Żygliński (13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej) vs szer. Błażej Majdan (18 Dywizja Zmechanizowana);

2. MMA 59 kg – szer. Sara Jóźwiak (2 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej) vs szer. Agata Wasiluk (8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej);

3. MMA 95 kg – szer. Przemysław Dzwoniarek (1 Pułk Saperów) vs st. szer. Seweryn Kirschhiebel (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych);

4. MMA 67 kg – st. szer. Sylwester Miller (18 Dywizja Zmechanizowana) vs „Zapas” (Jednostka Wojskowa Nil);

5. MMA 85 kg – por. Piotr Zagdański (6 Brygada Powietrznodesantowa) vs st. kpr. pchor. Dawid Ryk (Akademia Wojsk Lądowych);

6. MMA 93 kg – kpr. Michał Piwowarski (12 Dywizja Zmechanizowana) vs szer. Adam Okniński (18 Dywizja Zmechanizowana);

7. MMA 73 kg – st. szer. Hubert Sulewski (1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej) vs szer. Robert Wróblewski (2 Ośrodek Radioelektroniczny);

8. BOKS 91 kg – szer. Mateusz Masternak (Centralny Wojskowy Zespół Sportowy) vs st. szer. Bartosz Barczyński (6 Brygada Powietrznodesantowa);

Walka zapasowa: MMA 85 kg – st. szer. Krzysztof Kończalski (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych) vs st. szer. Adam Smulski (11 Dywizja Kawalerii Pancernej).