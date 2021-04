Absolwenci z certyfikatami

Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe to jeden z edukacyjnych programów MON wspierających działania klas wojskowych. Działa od 2017 roku i ma na celu m.in. kształtowanie postaw proobronnych i zachęcenie młodzieży do służby wojskowej. Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne uczestniczą w realizacji jednolitego, kompleksowego i spójnego z wymogami wojskowymi programu nauczania. Po zakończeniu edukacji uczniowie otrzymują specjalne certyfikaty. Dzięki nim mogą zdobyć dodatkowe punkty podczas rekrutacji (na uczelnie wojskowe czy do WOT) lub odbyć skróconą służbę przygotowawczą. Za kilka tygodni edukację w takich klasach zakończy blisko 3,5 tysiąca uczniów III edycji programu.

Nauka w klasach mundurowych jest dobrym wyborem, dającym bardzo dobry start w dorosłe życie – mówił dziś minister obrony Mariusz Błaszczak do uczniów klas wojskowych, którzy kończą naukę w ramach programu „Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Kilkunastu najlepszych absolwentów otrzymało z rąk ministra certyfikaty.

Film: MON

Pogratulował uczniom wyników i przyznał, iż cieszy się, że klasy mundurowe są tak popularne. – Nauka w klasach mundurowych jest dobrym wyborem, dającym bardzo dobry start w dorosłe życie, gwarantującym nabycie umiejętności i wiedzy, które mogą być pożytkowane w służbie Ojczyźnie. I tego wam życzę: żebyście swoją przyszłość związali z Wojskiem Polskim. Pamiętając, że służba to wielkie zobowiązanie, ale i wyróżnienie – mówił minister do tegorocznych maturzystów.

Szef MON podziękował też opiekunom i wychowawcom uczniów, którzy w trakcie edukacji w szkole średniej kształtowali postawy uczniów. – Ta postawa służby ojczyźnie jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa Polski i przyszłości naszej ojczyzny. Cieszę się, że dokonaliście wyboru takiego, jak prawie 11 tysięcy innych uczniów ze wszystkich 185 szkół z klasami mundurowymi w całej Polsce – mówił Mariusz Błaszczak.

Wśród obecnych na uroczystości uczniów był m.in. Bartosz Dara z Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Przyznaje, że to bardzo duże wyróżnienie być docenionym za pracę i zaangażowanie w ciągu lat nauki i właśnie w taki sposób kończyć edukację w klasie wojskowej. – Nieco mi smutno, że ten wspaniały, dobrze spędzony czas już się kończy. Otwiera się jednak przede mną nowy rozdział, który, myślę, będzie równie ciekawy. Liczę, że moja wiedza i doświadczenie, które zdobyłem jako uczeń klasy wojskowej, zaprocentują w przyszłości – mówi Bartosz. Po ukończeniu nauki i odbyciu służby przygotowawczej Bartosz będzie zdawał egzaminy na studia wojskowe do Akademii Wojsk Lądowych.

Podczas spotkania minister Błaszczak przypomniał, że we wrześniu zostanie uruchomiony nowy edukacyjny program MON – „CYBER.MIL z klasą”, skierowany do uczącej się młodzieży. – Klasy o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne” to nowa forma edukacji związanej z wojskiem. Będą utworzone w 16 liceach w mniejszych miejscowościach każdego z województw – mówił szef MON.

W ramach programu CWKM kadeci przez trzy semestry ostatnich dwóch lat nauki w szkołach ponadpodstawowych mają w sumie 185 godzin lekcyjnych edukacji wojskowej, w tym 140 godzin zajęć praktycznych. Obecnie trwa nabór do V edycji CWKM, która rozpocznie działalność od września. Uczniowie i szkoły otrzymują wsparcie merytoryczne i dotację na prowadzenie klasy.

CWKM ma być w przyszłości zastąpiony programem Odziały Przygotowania Wojskowego – docelowego rozwiązania edukacyjnego. We wrześniu przystąpiło do niego 130 szkół średnich. Oba programy koordynuje Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.