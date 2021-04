„Walkę mamy we krwi”

Mistrzostwa Wojska Polskiego w Walce w Bliskim Kontakcie to wydarzenie, które od 2015 roku organizuje Akademia Wojsk Lądowych . Już za tydzień odbędzie się ich szósta edycja. Tym razem wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Walkę mamy we krwi”, a żołnierze będą walczyć w formule MMA. Gala odbędzie się 30 kwietnia w 33 Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Zaplanowano siedem pojedynków w różnych kategoriach wagowych, a także jeden specjalny z udziałem gwiazd sportu.

O tym, kogo zobaczymy w oktagonie, przekonamy się już wkrótce. Dziś w Akademii Wojsk Lądowych rozpoczęły się eliminacje. Bierze w nich udział ponad 80 żołnierzy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych (w tym kilkanaście kobiet), którzy rywalizują w 11 kategoriach wagowych.

– Po pierwszych treningach widzę, że większość zawodników ma bardzo duże doświadczenie, niektórzy mają za sobą walki w różnych federacjach, więc poziom gali finałowej na pewno będzie bardzo wysoki. Szczególnie silną reprezentację wystawiły wojska obrony terytorialnej, a także 12 Dywizja Zmechanizowana – mówi ppłk dr Dariusz Lenart, kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu wrocławskiej uczelni. – Co istotne, na eliminacjach stawili się żołnierze z różnych korpusów osobowych. O możliwość uczestnictwa w gali, która odbędzie się za tydzień, walczą zarówno szeregowi, podoficerowie, jak i oficerowie. Widać, że jednostki przywiązują dużą wagę do sportów walki. Część zawodników trenowała wcześniej judo, zapasy czy boks. Teraz przestawiają się na MMA, czyli mieszane sztuki walki – zaznacza.



Film: MON

Zmagania sportowców w mundurach obserwuje m.in. płk Tomasz Bartkowiak, szef Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. – Poziom zawodników jest bardzo wysoki, ciężko wyłonić faworyta. Niech wygra najlepszy, na tym polega piękno sportu – mówi.

Zwycięzcy walk, które toczą się właśnie we Wrocławiu, zostaną zaproszeni do reprezentowania swoich związków taktycznych 30 kwietnia w Powidzu. Wówczas zawalczą o tytuły mistrzów Wojska Polskiego w walce w bliskim kontakcie. – To bardzo prestiżowy tytuł, bo jest on potwierdzeniem wysokiego poziomu ich wyszkolenia – zaznacza Bartkowiak. Ale to nie wszystko. Podczas gali głównej odbędą się też tzw. super fight, w których z czempionami Wojska Polskiego zmierzą się gwiazdy sportów walki.

30 kwietnia w oktagonie zobaczymy m.in. Mateusza Masternaka, jednego z najlepszych polskich bokserów, a od niedawna także żołnierza Wojska Polskiego. – Bez względu na to, gdzie i z kim walczę, traktuje to bardzo poważnie. Można grać w piłkę, można grać w koszykówkę, ale boks to już nie gra. Tu trzeba walczyć i szanować każdego rywala. Moje doświadczenie nie ma żadnego znaczenia, po prostu trzeba wyjść i wypełnić jak najlepiej swoje zadanie – mówi w rozmowie z „Polską Zbrojną” szeregowy. Masternak jeszcze nie ujawnia, z kim stoczy walkę. – Zapewniam, że to będzie niesamowita gala ze świetną obsadą. Gwarantuję, że walki będą bardzo emocjonujące. Zachęcam wszystkich do śledzenia wydarzenia – zaznacza.



Grafika: MON

Dlaczego wojsko zdecydowało się na organizację takiego wydarzenia? – Stawiamy na rozwój i popularyzację sportów walki w Wojsku Polskim, bo dostrzegamy w tych działaniach duży potencjał promocyjny, który wpływa na zainteresowanie siłami zbrojnymi. Jednym z priorytetów ministra Mariusza Błaszczaka jest zwiększanie liczebności wojska, a sporty walki w siłach zbrojnych mogą przyciągnąć do służby młodych ludzi, którzy będą rozwijali swoje pasje i służyli ojczyźnie – mówi Mateusz Kurzejewski, zastępca dyrektora Centrum Operacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej. – Oczywiście ważny jest także aspekt czysto sportowy. Żołnierze powinni dobrze czuć się w walce, to naturalna zależność, a formuła walk MMA doskonale się tu sprawdza. Zachęcam wszystkich do oglądania gali. Będzie się działo – zapewnia.

Niestety, z powodu sytuacji epidemicznej wydarzenie odbędzie się bez udziału publiczności. Zmagania żołnierzy jednak będzie można obejrzeć w telewizji (transmisja w sobotę 30 kwietnia o godz. 19.00 na kanale TVP Sport).