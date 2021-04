Nowy etap w sporcie wojskowym rozpoczęty

Głównym zadaniem nowo powołanej jednostki jest zapewnienie służącym w wojsku sportowcom wyczynowym odpowiednich warunków do treningu i przygotowanie ich do startów na zawodach. – Zdobywają oni medale na międzynarodowych zawodach, popularyzują Wojsko Polskie i wpływają na promocję zdrowego stylu życia w Siłach Zbrojnych RP. Mam też świadomość, że wielu młodych, niezwykle perspektywicznych sportowców chciałoby służyć w Wojsku Polskim, gdyż nasze struktury stwarzają im doskonałe warunki do rozwoju. Otworzymy im tę możliwość, właśnie poprzez reformę sportu wyczynowego – mówił minister Błaszczak, zapowiadając zmiany organizacyjne w wojskowym sporcie.

Od poniedziałku rozpoczął działalność Centralny Wojskowy Zespół Sportowy. Nową jednostkę powołał do życia Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. CWZS powstał w wyniku połączenia pięciu wojskowych zespołów sportowych: w Gdyni, Poznaniu, Bydgoszczy, Białobrzegach i we Wrocławiu. Szefem nowo powołanej jednostki został płk Tomasz Bartkowiak.

REKLAMA

Celem powołania centralnego zespołu było wykorzystywanie w większym stopniu potencjału wojskowych sportowców oraz stworzenie im lepszych warunków do przygotowań do najważniejszych imprez sportowych, w tym organizowanych pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (Conseil International du Sport Militaire – CISM). Kierownictwo resortu obrony narodowej, tworząc centralną jednostkę zajmującą się sportem wyczynowym, brało też pod uwagę lepsze koordynowanie oraz nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Stąd też do zadań CWZS-u będzie należeć m.in. współpraca z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz polskimi związkami i stowarzyszeniami sportowymi. CWZS ma też organizować sportowcom starty w zawodach pod patronatem CISM-u.

– Naszym priorytetem, oprócz stwarzania sportowcom jak najlepszych warunków do przygotowań do startów na najważniejszych imprezach cywilnych i wojskowych, jest również większa promocja resortu obrony narodowej poprzez sport. Nasi najlepsi sportowcy będą zachęcali młodych ludzi, aby wiązali oni swoją przyszłość z wojskiem. Będą również podkreślali, jak ważne dla żołnierza jest utrzymywanie sprawności fizycznej na jak najwyższym poziomie – mówi płk Tomasz Bartkowiak, który został szefem CWZS-u.

Pułkownik Bartkowiak przed laty był jednym z czołowych w kraju zawodników uprawiających bieg na orientację. Zna sport od podszewki. – Czuję się niezmiernie wyróżniony tym, że mogę kierować jednostką odpowiedzialną za sport wyczynowy w Wojsku Polskim. Bardzo się też cieszę, że konsolidacja WZS-ów zbiegła się z 30-leciem przystąpienia Polski do CISM-u – przyznaje oficer.

CWZS musi osiągnąć pełną gotowość do działania w krótkim czasie. – Świadomość tego jest dla mnie ogromnym wyzwaniem. Poza tym musi się to odbyć jak najmniejszym kosztem sportowców, dla których obecnie priorytetem są przygotowania do igrzysk olimpijskich w Tokio lub walka o zdobycie przepustek na tę imprezę – twierdzi płk Bartkowiak. Oficer liczy na dobry występ żołnierzy w Japonii. – Wierzę, że kilku z nich stanie na podium. Na ostatnich igrzyskach zdobyli trzy medale z jedenastu zdobytych przez Polaków. Mam nadzieję, że w Tokio procentowy udział żołnierzy w medalach wywalczonych przez reprezentantów Polski będzie wyższy – dodaje szef CWZS-u.

Centralny Wojskowy Zespół Sportowy będzie miał siedziby w Warszawie oraz Poznaniu, gdzie znajduje się infrastruktura umożliwiająca właściwe przygotowanie żołnierzy do reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej. – Chciałbym, aby ta infrastruktura została rozbudowana. Mam nadzieję, że w Poznaniu powstanie wielofunkcyjny obiekt sportowy, który stworzy naszym sportowcom jeszcze lepsze warunki do treningów oraz będzie służyć do organizacji imprez międzynarodowych pod patronatem CISM-u – mówi płk Bartkowiak.