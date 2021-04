Nowy zarząd PGZ

Jak czytamy w komunikacie spółki, „zgodnie ze statutem PGZ S.A. powołanie ww. osób do Zarządu PGZ S.A. nastąpi po otrzymaniu stosownych opinii Ministra Aktywów Państwowych oraz po uzyskaniu zgody na zatrudnienie wydawanej przez komisję powołaną przez Prezesa Rady Ministrów o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne”.

Nowy prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2005-2015 kierował Zespołem Legislacji i Analiz w Biurze Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. W 2015 roku powołano go na podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w dwa lata później został sekretarzem stanu w MSWiA i pełnomocnikiem rządu ds. repatriacji. W styczniu 2018 mianowano go sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Natomiast w październiku 2018 roku został wiceprezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Do MON wrócił na stanowisko wiceministra w styczniu 2020 roku.

8 kwietnia 2021 roku odbyło się również Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Gremium to dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej PGZ, powołując do niej Pawła Sobczyka.

Paweł Sobczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 2016 roku był zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Biurze Ministra Obrony Narodowej. Od 2018 r. do marca 2021 roku był prezesem Wojskowych Zakładów Kartograficznych sp. z o.o. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku dyrektora Departamentu Nadzoru III w Ministerstwie Aktywów Państwowych.