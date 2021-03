Amerykański Wilk?

Największe światowe koncerny zbrojeniowe specjalizujące się w produkcji broni pancernej chcą dostarczyć Wojsku Polskiemu nowe czołgi podstawowe. Zleceniem zainteresowane są niemieckie firmy Krauss-Maffei Wegmann Gmbh & Co. KG oraz Rheinmetall Defence, a także koreański Hyundai Rotem Co., brytyjski BAE Systems oraz amerykański General Dynamics Land Systems.

Największe, światowe koncerny zbrojeniowe chciałyby dostarczyć Wojsku Polskiemu nowe czołgi podstawowe o kryptonimie Wilk. O wielomiliardowe zlecenie chcą zawalczyć także Amerykanie. – Rozmowy prowadzone z US Army dotyczyły czołgów podstawowych Abrams, które zostałyby zmodernizowane do jednej z dostępnych wersji – ujawnia mjr Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia.

Program pozyskania nowego polskiego czołgu podstawowego został uruchomiony w 2017 roku. Podczas tzw. fazy analityczno-koncepcyjnej postępowania wojskowi z Inspektoratu Uzbrojenia spotykali się z przedstawicielami firm zbrojeniowych przez kilkanaście miesięcy – od połowy 2017 do początku 2019 roku.

Prace analityczne kontynuowano w ubiegłym roku, jednak już nie tylko z reprezentantami przemysłu. O wielomiliardowe zlecenie (mówimy o pozyskaniu kilkuset czołgów) zamierza bowiem walczyć również amerykański rząd, który zaproponował Siłom Zbrojnym RP używany sprzęt z zasobów tamtejszych wojsk lądowych. – Rozmowy prowadzone z US Army dotyczyły czołgów podstawowych Abrams, które zostałyby zmodernizowane do jednej z dostępnych wersji – ujawnia mjr Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia.

Przedstawiciele MON-u nie zdradzają, do jakiej wersji mogłyby być zmodernizowane amerykańskie Abramsy przeznaczone dla Polski. Niestety, nie wiadomo również, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na Wilka.

Abrams to podstawowy czołg amerykańskiej armii. Wprowadzona do służby w 1980 roku maszyna w swojej najnowszej wersji, oznaczonej M1A2C, uzbrojona jest w 120 mm działo i waży prawie 66 ton. US Armed Forces mają w linii około 2400 Abramsów, z tego modelu M1A1 około 750 sztuk, a modelu M1A2 około 1600 sztuk. W wojskowych magazynach przechowywane jest ponad 3300 czołgów obu wersji.