Krócej w służbie przygotowawczej

Program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” MON prowadzi od 2017 roku. Wprowadza on jednolite szkolenie wojskowe w wybranych klasach ponad 120 szkół średnich. Celem projektu jest m.in. przygotowanie młodzieży do ochotniczego pełnienia służby wojskowej. Absolwenci klas mundurowych są premiowani podczas naboru na wojskowe uczelnie czy do wojsk obrony terytorialnej. Jednym z bonusów po ukończeniu szkoły średniej jest też krótsza służba przygotowawcza, która do tej pory trwała miesiąc. Z takiej możliwości skorzystało w sierpniu ubiegłego roku ponad pół tysiąca młodych osób z całej Polski . Dla porównania ochotnicy z cywila musieli szkolić się przez trzy miesiące.

Od tego roku służba przygotowawcza dla absolwentów klas wojskowych będzie trwała 12, zamiast dotychczasowych 30 dni. To zmiany wynikające m.in. z nowego systemu rekrutacji do Wojska Polskiego i wprowadzenia krótszego szkolenia podstawowego dla ochotników. Jako pierwsi służbę na nowych zasadach będą mogli odbyć m.in. tegoroczni absolwenci klas wojskowych.

Szkolenie w 12 dni

Sytuacja zmieniła się we wrześniu, gdy w wojsku zaczął obowiązywać nowy system rekrutacji. Poza zmianami w samym naborze do armii, została też skrócona służba przygotowawcza dla ochotników z cywila – ich szkolenie podstawowe trwa obecnie 27 dni. W związku z tym trwająca miesiąc służba przygotowawcza przestała być dla absolwentów klas mundurowych przywilejem. Dlatego MON przygotowało kolejne ułatwienia, zgodnie z nimi takie szkolenie potrwa 12 dni. – Należy pamiętać, że uczniowie certyfikowanych wojskowych klas mundurowych przez trzy semestry ostatnich dwóch lat nauki odbywają w sumie 185 godzin lekcyjnych przedmiotu edukacja wojskowa. Kończąc szkołę średnią, mają więc solidne podstawy żołnierskiego rzemiosła. Nie ma więc potrzeby, aby niektóre treści powtarzać podczas szkolenia – tłumaczy ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

O dobrym przygotowaniu absolwentów mówią także nauczyciele. Marek Idaszek, koordynator klas wojskowych w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej podkreśla, że by zdobyć certyfikat klasy wojskowej, nie wystarczy po prostu ukończyć szkołę. – Każdy uczeń musi zdać wymagający, opracowany według wytycznych MON egzamin, do którego zaliczenia trzeba zdobyć 70% punktów. Zdanie tego egzaminu to gwarancja, że absolwent zdobył podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne w służbie. To ważne, bo dla wielu służba przygotowawcza staje się kolejnym krokiem na drodze do armii – mówi Marek Idaszek.

Na wakacje do wojska

Służbę na nowych zasadach będą odbywać przede wszystkim uczestnicy III edycji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” (mogą też się zgłosić absolwenci dwóch poprzednich, jeśli dotąd nie odbyli służby).

Ochotnicy będą mogli się zgłosić zaraz po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu egzaminów. Ich szkolenie rozpocznie się w wakacje w centrach szkolenia, szkołach podoficerskich oraz wytypowanych jednostkach wojskowych. – Kadeci przez 10 godzin dziennie będą przechodzić szkolenie, m.in. taktyczne, strzeleckie czy też dotyczące łączności oraz dyscypliny wojskowej. Będzie to w sumie 86 godzin zajęć, w tym aż 77 praktycznych. Szkolenie zakończy egzamin oraz przysięga wojskowa – mówi ppłk Krzyżanowski. Po pomyślnym zakończeniu służby przygotowawczej absolwenci klas o profilu wojskowym staną się żołnierzami rezerwy i jeszcze w tym roku będą mogli ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.

Nowe zasady sprawią, że młodzi ludzie jeszcze chętniej będą myśleć o wstąpieniu do wojska? – Ci, którzy mieli takie plany, wciąż je podtrzymują, niezależnie od wprowadzanych zmian. Ale być może będą i takie osoby, które jeszcze nie zdecydowały się na wojsko, a krótsza służba będzie dla nich zachętą, by podjąć takie starania – przyznaje nauczyciel ze Środy Wielkopolskiej.

W roku szkolnym 2020/21 rozpoczęła się IV edycja programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” koordynowanego przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Obecnie trwa nabór do V edycji, nowi uczniowie rozpoczną naukę we wrześniu.