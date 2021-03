USA rosną, Rosja i Chiny słabną

Dwa najbardziej rozwinięte przemysły zbrojeniowe na zachodzie Europy – niemiecki i francuski – odzyskują swoją międzynarodową pozycję. Rosja i Chiny mocno słabną. Stany Zjednoczone są jeszcze silniejsze niż były. Koreański tygrys rośnie jak na drożdżach. Bliski Wschód szykuje się pełną parą na wojnę. Polska? Jest tam, gdzie była 5, 10 i 15 lat temu. Takie wnioski nasuwają się po lekturze najnowszego raportu o globalnym handlu bronią w latach 2016–2020, który opublikował Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI).

Sztokholmski instytut opracowuje od końca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku trzy typy analiz. Pierwszy dotyczy globalnych wydatków obronnych, drugi sprzedaży produktów czołowych firm zbrojeniowych, a trzeci światowego handlu bronią. Choć wszystkie oparte są jedynie na publicznie dostępnych danych (dlatego w przypadku Chin i Rosji nastręczają wiele pytań), są uznawane za jedne z najbardziej wiarygodnych informacji na temat światowego wyścigu zbrojeń. Tym razem jako punkt odniesienia (i porównań) analitycy SIPRI wzięli okres 2011–2015, a także – w mniejszym zakresie – 2006–2012.

Po pobieżnej lekturze, opublikowanego w połowie marca dokumentu, ktoś mógłby stwierdzić – nic nowego. Światowym liderem niezmiennie, odkąd raporty powstają, są Stany Zjednoczone. W okresie 2016–2020 USA zwiększyły (w stosunku do lat 2011–2015) sprzedaż broni z 32 do 37%. Najwięcej, bo 24%, Amerykanie dostarczyli do Arabii Saudyjskiej, Australii (ponad 9%) oraz Południowej Korei (6,7%). Ciekawostką jest to, że o ile wszyscy odbiorcy amerykańskiego uzbrojenia importowali broń także z innych krajów, Tajwan jako jedyne państwo na świecie kupował ją w 100% z USA.