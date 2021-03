MON chce bliżej współpracować z proobronnymi

Szkolenia i nieruchomości

Obie organizacje zobowiązały się do przeprowadzenia co najmniej trzech szkoleń w roku dla członków innych organizacji pozarządowych działających na rzecz obronności oraz do wsparcia w zajęciach praktycznych uczniów, którzy biorą udział w programach edukacyjnych MON-u (chodzi m.in. o certyfikowane wojskowe klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego). Dotyczy to przede wszystkim szkoleń z łączności, terenoznawstwa, taktyki, rozpoznania, strzelectwa i pomocy medycznej. Dzięki temu odciążone zostaną jednostki wojskowe, które są angażowane do tych zadań, a ciężar szkolenia przejmą instruktorzy z organizacji proobronnych.

Wojsko będzie też mogło korzystać w określonych regionach z infrastruktury szkoleniowej proobronnych. – W przypadku naszej fundacji chodzi o województwa: podlaskie, mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie. W tym ostatnim mamy na przykład własny ośrodek szkoleniowy, który w razie potrzeb będziemy mogli udostępniać żołnierzom – mówi Marcin Korowaj, prezes Combat Alert.



Co organizacje dostaną w zamian? Ich członkowie będą mogli przede wszystkim brać udział w kursach i szkoleniach prowadzonych przez wojsko (np. taktycznych, ratownika pola walki itp.). Zyskają też nieodpłatną pomoc logistyczną i organizacyjną, a także wsparcie merytoryczne żołnierzy w szkoleniu. Najważniejszym punktem umowy, zdaniem Marcina Korowaja, jest nieodpłatne użyczenie przez wojsko nieruchomości, z których armia już nie korzysta. – Jest ich stosunkowo wiele, a wojsko musi ponosić koszty ich utrzymania. Użyczenie nam nieruchomości przyniesie korzyści obu stronom: my zwiększymy swój potencjał logistyczny, a resort uniknie kosztów utrzymania – wyjaśnia prezes Combat Alert. Dla fundacji ma to ogromne znaczenie, ponieważ na terenie pozyskanym od Agencji Mienia Wojskowego w środkowej Polsce, planuje ona stworzyć ośrodek do ćwiczeń w terenie zabudowanym.

Nowa jakość współpracy

Z kolei przedstawiciele Jednostki Strzeleckiej z Włocławka podkreślają, że poza dostępem do specjalistycznych kursów i szkoleń wojskowych, istotny jest krok w stronę uporządkowania sytuacji proobronnych w Polsce. – Dziś w zasadzie każda organizacja może nazwać się proobronną, a tak być nie powinno. Dlatego liczymy, że poza planowanymi zmianami w ustawie o powszechnym obowiązku obrony, podpisywane umowy będą w rzeczywistości wskazywać te organizacje, jako zweryfikowanych partnerów, wyróżniające się jakością działania, mające solidne zaplecze instruktorskie i sprzętowe oraz potencjał do tego, by nazywać się organizacją proobronną – mówi Krzysztof Wójcik, dowódca Stowarzyszenia Jednostki Strzeleckiej 4051 z Włocławka.

Obie umowy zostały podpisane podczas konferencji z przedstawicielami organizacji proobronnych zorganizowanej przez Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem RP” w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. – Umowy partnerskie będące nową formą działania organizacji proobronnych to nowe rozdanie i – mam nadzieję – nowa jakość we współpracy z wojskiem. Dwóm organizacjom, którym udało się spełnić warunki do podpisania umowy, serdecznie gratuluję. Chciałbym, aby jak najszersze grono z tego środowiska do nas dołączyło, byśmy mogli wspólnym wysiłkiem dalej działać – mówił gen. bryg. Artur Dębczak, dyrektor Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem RP”.