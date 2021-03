Klasy wojskowe po raz piąty

Szansę na naukę w Certyfikowanych Wojskowych Klasach Mundurowych otrzymają od września kolejni uczniowie. MON ogłosił właśnie nabór do V edycji programu. Szkołom średnim zostało niewiele ponad dwa tygodnie na złożenie wniosku. W programie mogą wziąć udział wyłącznie placówki, które uczestniczyły w poprzednich edycjach.

Program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” funkcjonuje od 2017 roku. Polega on na prowadzeniu jednolitego szkolenia wojskowego w szkołach średnich oraz przygotowaniu ochotników do służby wojskowej. Uczniowie, poza podstawą programową, realizują też program „edukacji wojskowej” – w sumie to 185 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w klasie drugiej i pierwszym półroczu klasy trzeciej – w przypadku absolwentów gimnazjów oraz w klasie trzeciej i pierwszym półroczu klasy czwartej – dla absolwentów 8-letnich podstawówek.

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło właśnie V edycję CWKM. – Chcemy zapewnić ciągłość nauczania we wszystkich rocznikach i zagwarantować uczniom kontynuację nauki w dotychczasowym trybie – tłumaczy ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Oferta dotycząca CKWM jest adresowana, podobnie jak ostatnio, wyłącznie do tych placówek oświatowych, które biorą już w nim udział, ale chciałyby otworzyć kolejne takie klasy. Na wnioski od zainteresowanych szkół MON czeka do końca marca. Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie dyrektora placówki (druki dostępne są na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/klasy-wojskowe/) trzeba wysłać na adres Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” (ul. Dymińska 13, 01-532 Warszawa).

– Jednym z warunków udziału w programie jest deklaracja szkoły, że w nadchodzącym roku szkolnym będzie prowadziła przynajmniej jedną klasę o profilu wojskowym, a w przypadku klasy mieszanej, z przewagą uczniów wojskowych. Klasy te muszą liczyć minimum 22 uczniów – dodaje ppłk Krzyżanowski. Placówka oświatowa musi też zadeklarować, że organizacyjnie i kadrowo jest w stanie zapewnić realizację szkolenia wojskowego.

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu jest obecny w programie od samego początku. W tym roku naukę w tej placówce będą kończyć uczniowie trzech klas III edycji, a od nowego roku szkolnego nauczanie będzie kontynuować młodzież kolejnych trzech oddziałów z IV edycji. Sławomir Szczerkowski, dyrektor nowosądeckiej szkoły już zgłosił chęć przystąpienia do V edycji kolejnych czterech klas. – Program sprawdza się u nas doskonale, nie możemy też narzekać na brak zainteresowania młodzieży. To program ministerialny, co zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców jest niezwykle ważne, bo podnosi rangę edukacji – mówi dyrektor. Dodaje też, że nie bez znaczenia jest pomoc wojska w realizacji programu.

– Korzystamy ze wszelkich możliwości, jakie w tym zakresie oferuje nam resort obrony. Poza wsparciem merytorycznym ze strony żołnierzy, dostajemy także dotacje na zakup umundurowania dla uczniów czy niezbędnego do szkolenia sprzętu i wyposażenia. To wszystko bardzo nam pomaga w codziennej pracy z uczniami – mówi Sławomir Szczerkowski.

Przyznaje też, że dla młodzieży, która decyduje się na edukację w takiej klasie, niezwykle ważne są bonusy, jakie otrzymują już po ukończeniu nauki. Jednym z nich jest możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej – z takiej możliwości skorzystało w sierpniu ubiegłego roku ponad pół tysiąca młodych osób z całej Polski. Absolwenci z certyfikatem ukończenia klasy wojskowej mogą też zdobyć dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wojskowej akademii lub wojsk obrony terytorialnej.

Ppłk Krzyżanowski podkreśla, że aktualne jest założenie, że klasy wojskowe opierające się na tym programie będą sukcesywnie wygaszane, a ich miejsce będą zajmować oddziały przygotowania wojskowego. Ich tworzenie umożliwia ustawa Prawo oświatowe, a 130 pierwszych takich oddziałów zostało uruchomionych w 2020 roku. Natomiast w tym roku zostanie otwartych kolejnych dwadzieścia pierwszych klas.

Program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” oraz oddziałów przygotowania wojskowego są koordynowane przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. W czterech dotychczasowych edycjach tego pierwszego projektu biorą udział w sumie 124 szkoły (541 klas). Tylko w 2020 roku objętych nim było 7416 kadetów z 310 klas szkół średnich z całej Polski. Pierwsze oddziały przygotowania wojskowego z kolei zostały uruchomione we wrześniu 2020 roku. W 130 takich klasach uczy się dziś ponad 3 tys. uczniów.