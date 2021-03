Budujemy infrastrukturę dla wojsk sojusznika

Rok 2020 był przełomowy w relacjach polsko-amerykańskich, ponieważ wynegocjowano i podpisano dwustronną umowę EDCA o współpracy obronnej – mówił wiceminister Wojciech Skurkiewicz podczas posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Teraz priorytetem MON jest budowa infrastruktury gotowej przyjąć, w sytuacji zagrożenia państwa, nawet 20 tys. żołnierzy z USA.

Posłowie wysłuchali w środę informacji przedstawicieli resortu obrony oraz spraw zagranicznych na temat obecności militarnej USA i innych sojuszników na terytorium Polski. Wiceminister obrony mówił też o realizowanych najważniejszych zadaniach i planach dotyczących pogłębiania współpracy militarnej z sojusznikiem zza oceanu. – Nasze strategiczne polsko-amerykańskie partnerstwo nigdy nie było tak silne jak obecnie – podkreślał Wojciech Skurkiewicz, wiceszef MON. Przekonywał, że zmiana w Białym Domu, jaka nastąpiła po przegranych przez Donalda Trumpa wyborach prezydenckich, nie osłabi tych relacji, ponieważ administracja prezydenta Joego Bidena docenia wagę współpracy sojuszniczej z Polską i „deklaruje gotowość dalszej intensywnej współpracy”. – Takie zapewnienie padło z ust Lloyda Austina, nowego sekretarza obrony USA, w mającej niedawno miejsce rozmowie telefonicznej z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem – zaznaczył wiceminister.

Wojciech Skurkiewicz poinformował posłów, że obecnie obie strony pracują nad wdrożeniem postanowień umowy EDCA (o wzmocnionej współpracy obronnej) podpisanej w 2020 roku przez prezydentów Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa. To, zdaniem przedstawiciela MON, dokument przełomowy w relacjach militarnych między Polską i USA. Zgodnie z tym porozumieniem w Polsce (dokładnie w Poznaniu) dyslokowano dowództwo V Korpusu US Army, którego zadaniem jest dowodzenie amerykańskimi wojskami stacjonującymi w naszym regionie. Dowództwo rozpoczęło funkcjonowanie w 2020 roku, a pełną gotowość osiągnie pod koniec tego roku. Umowa zawiera oczywiście znacznie więcej ustaleń. – Dzięki niej możliwe będzie trwałe zwiększenie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce o około tysiąca żołnierzy, czyli do 5,5 tys. średniorocznie – wyliczał wiceminister MON.