Sprzęt noktowizyjny dla żołnierzy

Dziś Inspektorat Uzbrojenia zawarł dwie umowy na dostawę ponad tysiąca sztuk sprzętu optoelektronicznego. Trafi on głównie do jednostek 18 Dywizji Zmechanizowanej. To kolejny etap wyposażania żołnierzy Wojska Polskiego w nowoczesne noktowizory, gogle i lornetki. Producentem jest polska spółka.

Prezes PCO S.A., Paweł Glica, podkreśla, że polscy żołnierze dostaną do swoich rąk sprzęt z najwyższej światowej półki. – To, co wyróżnia nasze zminiaturyzowane gogle noktowizyjne od produktów wielu konkurentów, to stosunek wagi urządzenia do wytrzymałości. Projekty zostały dokładnie przetestowane zarówno przez użytkowników, jak i instytuty badawcze. Łączą w sobie najnowsze rozwiązania w zakresie techniki wizyjnej nocnej i najwyższej jakości materiały – podkreśla Glica.

To kolejne w ostatnich pięciu latach kontrakty na sprzęt optoelektroniczny dla polskich żołnierzy. Od 2016 roku Ministerstwo Obrony Narodowej kupiło dla wojsk obrony terytorialnej i jednostek operacyjnych ponad 10 tysięcy gogli noktowizyjnych MU-3, MU-3AM i MU-3ADM, lornetek noktowizyjnych NPL-1M Brom-M, noktowizorów strzeleckich PCS-5/1 oraz strzeleckich celowników termalnych SCT Rubin.