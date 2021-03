Pamiętajmy o Wyklętych

Upowszechnienie wiedzy o bohaterach podziemia antykomunistycznego oraz wsparcie i pomoc dla kombatantów – to główne cele ogłoszonego przez ministerstwo obrony konkursu „Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym”. Oferty konkursowe można składać do 22 marca, rozstrzygnięcie nastąpi do 16 kwietnia. Na realizację zwycięskich zadań MON przeznaczyło łącznie 1,5 mln zł.

– Naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o żołnierzach niezłomnych, upowszechnianie wiedzy o znaczeniu ich heroicznych postaw oraz dbanie o wciąż odkrywane miejsca pochówku tych bohaterów – mówi Mariusz Błaszczak, szef MON, w przesłaniu z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Jedną z form upamiętnienia bohaterów walczących w podziemiu niepodległościowym jest ogłoszony przez resort obrony konkurs „Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym”. Projekty konkursowe mogą dotyczyć m.in. przygotowania wystaw, seminariów czy konferencji, a także organizacji pomocy dla kombatantów: w zakupach, przejazdach na uroczystości czy do lekarza, załatwianiu codziennych spraw i pracach domowych. Zadania powinny być zrealizowane w terminie od 1 maja do 31 października tego roku. Na ich realizację ministerstwo obrony przeznaczyło 1,5 mln zł.