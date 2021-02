Orzeł Biały nad Bałtykiem

Roku Pańskiego 1920, 10 lutego Wojsko Polskie z gen. Józefem Hallerem na czele objęło na wieczyste posiadanie polskie morze – napis tej treści widniał na słupie, który tamtego dnia wbito w morskie dno. Współtwórca Błękitnej Armii i dowódca Frontu Pomorskiego wrzucił do morza platynowy pierścień symbolizujący powrót Polski do Bałtyku. Dziś mija 101 lat od historycznych zaślubin.

Dar gdańszczan

W celu pokojowego przejęcia przez niepodległą Polskę kontroli nad Pomorzem utworzono Front Pomorski, w skład którego wchodzili żołnierze dawnej Armii Polskiej we Francji. Na czele Frontu stanął gen. Haller, były dowódca Błękitnej Armii. – Przejmowanie przyznanych traktatem terenów nastąpiło na mocy umowy polsko-niemieckiej na początku 1920 roku – mówi Tomaszewski. Polscy żołnierze wkroczyli na Pomorze 17 stycznia stopniowo przejmując miejscowości od wycofujących się jednostek niemieckich. W ciągu trzech tygodni polskie wojsko zajęło cały obszar przyznany II Rzeczypospolitej: 18 stycznia weszli do Torunia, 23 stycznia do Grudziądza, a 10 lutego dotarli do wybrzeża morskiego.

„Przed Wami dzisiaj otwiera się epoka nowego życia i świetności nowego wieku złotego Zygmuntów i Batorych, kiedy Wisła i nasze morze staną się znowu łącznikiem Polski z całym światem”, napisał gen. Haller 21 stycznia w odezwie do mieszkańców Pomorza. Uroczystym zwieńczeniem odzyskania Pomorza miały być zaślubiny Polski z Bałtykiem, którym władze II Rzeczypospolitej nadały wielką rangę. Rankiem 10 lutego z Torunia wyruszył pociąg specjalny wiozący gen. Hallera i delegację władz Polski. Goście zatrzymali się na dworcu w Gdańsku, gdzie starosta pomorski dr Józef Wybicki wręczył generałowi dwa platynowe pierścienie ufundowane specjalnie na ceremonię zaślubin z morzem przez polską ludność Gdańska.

Marynarka w Pucku

Potem delegacja przybyła do Pucka. Na dworcu oczekiwały już pododdziały wojskowe ze sztandarami i orkiestrą. W uroczystym orszaku gen. Haller ruszył ku Zatoce Puckiej. „Puck, maleńki porcik, tak dalece mały, że nawet tafla lodu przykrywała powierzchnię” – wspominał generał po latach w Radiu Wolna Europa.

Podczas polowej mszy duchowni poświęcili banderę morską Polski, która przy salutach armatnich i odegraniu hymnu została wciągnięta na maszt. Żołnierze oddali honory, a chorążowie zanurzyli wojskowe sztandary w wodzie jako znak objęcia przez polską Marynarkę Wojenną wachty na Bałtyku.

Wkroczenie wojsk polskich do Pucka. Fot. NAC

Następnie gen. Haller wjechał konno do morza i wrzucił jeden z platynowych pierścieni do wody. Drugi założył sobie na palec, mówiąc: „Zaślubiam cię na znak rzeczywistego i wieczystego naszego panowania”. Na pamiątkę uroczystych zaślubin dokonano poświęcenia i wbicia w morze słupa z wyrytym od strony Bałtyku orłem Jagiellonów, a od strony lądu napisem: „Roku Pańskiego 1920, 10 lutego Wojsko Polskie z gen. Józefem Hallerem na czele objęło na wieczyste posiadanie polskie morze”.

Podczas 100. rocznicy wydarzeń prezydent Andrzej Duda mówił o ich znaczeniu dla Rzeczypospolitej. Podkreślał, że 10 lutego otworzyły się oceany i morza całego świata dla naszych żeglarzy, bandery, marynarzy, także dla polskiej Marynarki Wojennej, powołanej przez marszałka Józefa Piłsudskiego w 1918 roku.

1 lipca 1920 w Pucku utworzono Bazę Lotnictwa Morskiego, pierwszą jednostkę polskiego lotnictwa morskiego, która pod różnymi nazwami stacjonowała w mieście do września 1939 roku. – W październiku 1920 roku rozpoczęto formowanie w mieście Pułku Artylerii Nadbrzeżnej, a jesienią 1937 roku został sformowany w Pucku Kaszubski Batalion Obrony Narodowej – dodaje Tomaszewski.