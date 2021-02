Przeciwlotnicy szykują się na misję

Odpieranie ataku przeciwnika podczas patrolu, wystawianie posterunków kontrolnych, obrona bazy i konwojowanie VIP-a – to tylko część umiejętności, którymi musieli się wykazać żołnierze 4 Zielonogórskiego Pułku Lotniczego podczas certyfikacji plutonów XIV zmiany PKW Afganistan. Na misję wyruszą za pół roku.

Pokryta śniegiem równina, gdzieś obok majaczą sylwetki budynków. Żołnierze przemieszczają się w dwóch kolumnach, które dzieli szerokość drogi. Nagle padają strzały. Powietrze zasnuwa dym ze świec rozrzuconych przez instruktorów. Żołnierze błyskawicznie zajmują pozycje z bronią gotową do użycia. Otwierają ogień, a po chwili wycofują się w ustalonym wcześniej szyku. To jeden z elementów szkolenia, które na poligonie w Wędrzynie trwa od prawie dwóch tygodni. Pododdziały 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego ćwiczą przed wyjazdem do Afganistanu. W roli instruktorów występują operatorzy z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. – Dla nas to okazja do zdobycia cennych doświadczeń. Wielu naszych żołnierzy było już na zagranicznych misjach, ale część znajdzie się tam po raz pierwszy – przyznaje ppor. Piotr Zubaszewski, zastępca dowódcy 4 plutonu XIV zmiany. W swojej macierzystej jednostce na co dzień wykonują oni zupełnie inne zadania niż te, do których sposobią się teraz. W Polsce trenują odpieranie ataków z powietrza, w Afganistanie będą między innymi ochraniali VIP-ów czy wystawiali posterunki kontrolne.

Na wędrzyńskim poligonie żołnierze zbudowali bazę podobną do tej, w której będą stacjonowali podczas misji i ćwiczą niemal na okrągło. – Można powiedzieć, że teraz jeden nasz dzień odpowiada trzem spędzonym w jednostce – uśmiecha się ppor. Zubaszewski. Kilka godzin wcześniej jego pluton w innej części poligonu odpierał atak na kolumnę pojazdów. – Składała się ona z dwóch pojazdów humvee i dwóch ciężarówek. Kiedy przejeżdżaliśmy przez wąwóz, rozpoczął się ostrzał. Oczywiście nie zostaliśmy wtajemniczeni we wszystkie elementy scenariusza – opowiada ppor. Zubaszewski. Żołnierze musieli pokazać, że znają procedury i wiedzą, jak się w takiej sytuacji zachować. – Opuściliśmy pojazdy, zajęliśmy pozycje i nawiązaliśmy kontakt ogniowy, zmuszając przeciwnika do odwrotu. Następnie pododdziały wróciły do pojazdów i konwój ruszył dalej – wyjaśnia oficer.