Test gotowości obrony kraju

W Akademii Sztuki Wojennej zakończyło się ćwiczenie sztabowe „Zima-20”, podczas którego sprawdzano procedury obrony kraju. Dziś z jego uczestnikami spotkał się prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. – To dla nas pierwsza lekcja, która pozwala nam na korektę i opracowanie nowych elementów – mówił w Rembertowie zwierzchnik sił zbrojnych.

Ćwiczenie sztabowe „Zima-20”, które odbyło się w Akademii Sztuki Wojennej, miało charakter niejawny i było największym tego typu przedsięwzięciem przeprowadzonym przez Wojsko Polskie po 1989 roku. – Przetestowano procedury dotyczące strategicznej obrony kraju, jakie zostały wprowadzone m.in. w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi czy Strategii Bezpieczeństwa Narodowego w ciągu ostatnich kilku lat – mówił dziś w Rembertowie prezydent Andrzej Duda. – Omówiliśmy szczegółowo przebieg ćwiczenia, wyciągnęliśmy też pierwsze wnioski, dotyczące między innymi wyposażenia sił zbrojnych. To ćwiczenie jest dla nas pierwszą lekcją, która pozwala nam na korektę i opracowanie nowych elementów – zaznaczył.

Prezydent przypomniał także, że w funkcjonującym systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi osobą, która w czasie wojny będzie odpowiadała za działania wojska jest szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. – To na nim spoczywa największa odpowiedzialność. Oczekuję od szefa Sztabu Generalnego rekomendacji dotyczących zmian, jakie powinniśmy wprowadzić – zaznaczył Andrzej Duda. Dodał, że liczy na to, iż takie ćwiczenia będą odbywać się częściej. – Zarówno przebieg ćwiczenia, jak i emocje towarzyszące podejmowanym decyzjom pokazały, jak ważne jest to, aby takie działania prowadzić – powiedział.