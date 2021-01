Serca Legionu dla krwiodawców z WAT

Tylko w ubiegłym roku podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej oddali honorowo 1657 litrów krwi. Ci najbardziej aktywni otrzymali „Serca Legionu” – wyróżnienia, które w tym roku zostały przyznane za wspieranie społeczeństwa w czasie pandemii. Na uczelnię trafiła także nagroda Feniks, którą otrzymują jednostki promujące ideę honorowego krwiodawstwa.

Ofiary wypadków mogą potrzebować nawet 50 jednostek krwi. Operacja serca wymaga zabezpieczenia dla pacjenta sześciu jednostek, a stawu biodrowego – dwóch. Do ośmiu jednostek tygodniowo trzeba przeznaczyć dla chorych na anemię czy białaczkę. Krew to bezcenny lek, którego nie można kupić w żadnym sklepie, dlatego centra krwiodawstwa cały czas apelują o jej oddawanie. Kiedy w Polsce wybuchła pandemia COVID-19, sytuacja stała się dramatyczna, bo tylko nieliczni oddawali krew.

– Klub Honorowych Dawców Krwi Legion zrzesza 29 oddziałów, z czego 14 funkcjonuje przy jednostkach wojskowych. Należący do nich krwiodawcy w 2020 roku oddali łącznie ponad sześć tysięcy litrów krwi, z czego 1657 podchorążowie WAT – mówi Robert Kowalewski, prezes HDK Legion. Było to możliwe m.in. dzięki temu, że działający przy uczelni oddział Legionu zorganizował aż 70 zbiórek. Część z nich odbyła się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, krwiobus przyjeżdżał także do WAT. – Oczywiście musieliśmy zadbać o bezpieczeństwo donatorów. Dlatego w akcjach brały udział osoby, które na co dzień razem mieszkają lub się uczą. To pozwoliło nam na zminimalizowanie ryzyka transmisji wirusa – mówi kpt. Paweł Żałoba, koordynator klubu. Podkreśla także, że na końcowy wynik 1657 litrów złożyło się łącznie 3600 donacji krwi i jej składników. Był to wysiłek całej Akademii, ale w szczególności 1500 krwiodawców, którzy w zeszłym roku oddali ten bezcenny lek przynajmniej raz.